Va in scena l’Orestea «organica»

Noto e apprezzato in tutto il mondo, Romeo Castellucci rappresenta emblematicamente all’estero gli approdi del teatro di avanguardia e di ricerca in Italia, imponendosi nel panorama internazionale in virtù di una scrittura scenica che sacrifica la parola preferendo il messaggio visivo e inglobando tutte le arti per porre interrogativi allo spettatore più che fornirgli risposte. La sua storica compagnia Socìetas Raffaello Sanzio, fondata nel 1981 con Chiara Guidi e Claudia Castellucci, sforna da domani al 6 ottobre all’Argentina, nell’ambito del RomaEuropa Festival, un suo lavoro cult, ovvero «Orestea (Una commedia organica?)», già proposto a partire dal 1995.

Si tratta di una delle tappe più importanti del percorso artistico compiuto finora, perché, attraverso la tragedia eschilea, Romeo Castellucci risale alle origini della società occidentale, all’installarsi della civiltà nella barbarie. Il testo di Eschilo è qui solo una fonte culturale, funziona come un apparato cartaceo. Infatti, pur mantenendo l’architettura originale della tragedia, rintracciabile nei tre episodi dell’unica trilogia greca pervenutaci integra – «Agamennone», «Coefore», «Eumenidi», che sviluppano in sequenza la saga degli Atridi con il loro carico di odi e passioni, vendette e parricidi - questo teatro fa della parola eschilea corpo e sostanza organica. Qui ci sono la materia sacrificale del mito e del rito arcaico, l’animalità umana che si sfrena fuori dai confini della civiltà, il suono e la voce come pathos e sconquasso, la body art e un universo favolistico in cui corpi umani si offrono allo sguardo carichi della loro stessa tragedia.

Dopo 21 anni lo spettacolo è riallestito con un nuovo cast. Si rappresenta una forma scenica che abbraccia il mito come un’attitudine: le sue immagini sono impossibili da accettare senza dubbi, ma anche da ignorare o da dimenticare. Sostenere lo sguardo su questa rappresentazione sarà come non poter distogliere gli occhi da Medusa. Il teatro torna alla sua etimologia greca di luogo della visione.

Tiberia de Matteis