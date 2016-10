Lina Sastri racconta Napoli Tutta la città in sette quadri

«Verso la musica, verso il mare, verso il miracolo della vita e della rinascita. Penso e scrivo per immagini, e, in questo spettacolo, ulteriore tappa del mio percorso di teatro musica, il racconto è come sempre onirico, poetico, istintivo». Lo descrive così Lina Sastri il suo nuovo spettacolo di scena da domani fino al 9 ottobre al teatro Quirino. Si intitola «Mi chiamo Lina Sastri» questa nuova performance in musica e parole in sette quadri della grande artista napoletana che segna il suo ritorno alla canzone dopo un’intensa stagione dedicata alla prosa.

Accompagnata dai sei musicisti che da sempre sono al suo fianco nel suo eterogeneo percorso artistico, la Sastri torna a rendere omaggio alla musica immortale della sua terra e non solo. Torna a cantare Napoli Lina, la Napoli vecchia e nuova, la Napoli cantata alla sua maniera, con quella forza e disinvoltura interpretativa che in pochi oggi possono permettersi di fronte a questo repertorio. Basta ascoltarla affrontare un capolavoro della tradizione come «I’ te vurria vasà» di Russo-Di Capua o la splendida anche se meno nota «Assaje» di Pino Daniele per comprendere come questa interprete a tutto tondo riesca a entrare nel cuore emozionale delle canzoni che propone, a fare suoi pezzi anche così diversi ma sempre, nelle sue intense interpretazioni, così poeticamente coinvolgenti.

Scritto e diretto da Lina Sastri con la direzione musicale e arrangiamenti di Maurizio Pica e l’idea scenica e il disegno luci firmati da Alessandro Kokocinski, «Mi chiamo Lina Sastri» in realtà non è uno show composto solo da canzoni. Lo spettacolo, infatti, è fatto anche di parole di brani, o stralci di testi teatrali rappresentati, racconti e incontri ordinari e straordinari della sua vita artistica. In scaletta ci sono le poesie che tanto ama accanto a citazioni da poeti che le sono cari o dalla sua stessa scrittura. Il tutto si intreccia alla musica certo, in quello che alla fine risulta essere un abbraccio sincero e un omaggio alla sua terra, all’anima femminile, all’amore e a tutto il suo percorso artistico che ha sempre brillantemente oscillato tra canzone e recitazione.

Lo stesso spettacolo «è un percorso in sette tappe – ci ha detto Lina Sastri - attraverso la musica e la memoria, ma è anche un tributo all’anima femminile napoletana. In scaletta ci sarà molta Napoli certo, ma farò anche pezzi di Rota, di Trovajoli e qualche inedito». Tanti contenuti dunque ma con un unico fil rouge. «Il seme, gettato in questo spettacolo - aggiunge la Sastri - è nuovo, e mescola la musica di tradizione a quella del presente, ma senza fratture, in continuità musicale, armonica ed emotiva. Le parole sono mie, quasi sempre in versi, ma necessaria arriva la citazione del teatro di tradizione che ho avuto la fortuna e il privilegio di vivere e conoscere». Insomma c’è un po’ tutto l’universo artistico di Lina Sastri in questo spettacolo che non a caso porta il suo nome: Napoli, la canzone, il teatro, le poesie, i ricordi di questa grande artista che ancora una volta saprà dare il meglio di sé davanti al pubblico romano.

Fabrizio Finamore