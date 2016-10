Oggi si entra gratis nei musei

Oggi è la prima domenica del mese di ottobre e i musei e siti archeologici pubblici sono gratuiti, per felicissima decisione del Ministro ai Beni Culturali Dario Franceschini.

La gratuità per il cittadino nei Musei di Stato e in alcuni dei Musei Civici, non può che essere salutata come un atto di matura democrazia: anche se mancano adeguati fondi statali per la conservazione dei medesimi, spesso giacenti in indefinibili condizioni. In questa giornata di gratuità, l’aiuto informativo e culturale ci giunge - seppure a pagamento! – dalle visite guidate nei musei stessi, grazie a «Lazioxte» e ad altre organizzazioni.

Ne segnaliamo qualcuna, nella Capitale: il Museo delle Terme di Diocleziano, del IV secolo dopo Cristo, di cui una parte fu trasformata in chiesa di S.Maria degli Angeli da Michelangelo alla fine della sua vita: con appuntamento a via EnricoDe Nicola 76 sarà illustrato nelle vastissime aree e nelle opere archeologiche, fra cui il «Discobolo» di Mirone (sec.V a.C.) celeberrimo per la conquista della tridimensionalità, in due copie romane, o il «Pugile in riposo», stupendo e rarissimo bronzo ellenistico (prenotazione 3356747268).

La Casa di Augusto e di Livia nel Colle Palatino coi suoi affreschi, cinabri, oro e porpore di recente scoperta, si unisce alla visita dell’Arco di Tito sulla via Sacra, e di S.Maria Antiqua nel Foro Romano (prenotazione 3343340280).

L’appuntamento alla Piramide Cestia (ore 11, prenotazione 3343340280) rivelerà il suo sepolcro segreto come nelle Piramidi egizie, e ne è aperta in Casa di Goethe la mostra dei dipinti dell’attiguo Cimitero Acattolico. La Galleria Borghese (prenotazione 3332436364) alle 13 apre sul favoloso «Apollo e Dafne» del Bernini, sulla «Dama dall’unicorno» di Raffaello e sugli indimenticabili capolavori del Caravaggio.

Paola Pariset