L’arte contemporanea gioca nel nome dell’amore

Non aspettatevi di trovare una definizione dell’amore. Semmai scoprirete tante interpretazioni diverse e sorprendenti di questo sentimento così complesso e multiforme. È quanto accade nella mostra «LOVE. L’arte contemporanea incontra l’amore», aperta al pubblico fino al 19 febbraio nel Chiostro del Bramante e curata da Danilo Eccher che porta nella nostra città fulgide star dell’arte internazionale. Come dice il curatore, «l’idea della mostra è partita da una domanda: i linguaggi artistici contemporanei sanno ancora affrontare questo sentimento e in che modo? Così ogni opera nasconderà un piccolo tranello per suscitare la curiosità e il senso della scoperta nel visitatore».

Tutte le opere esposte, fra installazioni, sculture, dipinti e disegni, possono essere fotografate liberamente e sono offerti cinque diversi percorsi guidati nella mostra attraverso le audio guide. Fa da introduzione al tema dell’esposizione l’opera «LOVE» di Robert Indiana con un quadrato formato da grandi lettere in alluminio policromo. E l’atmosfera Pop continua con la sensuale fumatrice a rilievo di Tom Wesselmann e poi con una delle attrici più amate di tutti i tempi, Marilyn Monroe, protagonista di un’opera quanto mai intensa di Andy Warhol, «One Multicoloured Marilyn (Reversal Series)», sospesa fra bellezza e disperazione. Si spalanca di fronte ai nostri occhi un universo inquietante nei lavori di Marc Quinn, con la sua natura congelata e coloratissima, apparentemente gioiosa ma segnata invece dalla fine dei fiori recisi che diventano davanti ai nostri occhi allucinazioni artificiali.

E poi ecco le sue due sculture in gesso bianco con il commovente bacio fra un uomo e una donna focomelici. Fra le opere più convincenti spicca il gigantesco cuore rosso di Joana Vasconcelos: è fatto di posate di plastica e oscilla al centro di una sala seguendo il ritmo del fado, fra senso del gioco e stupore neobarocco. Animate da un superficiale glamour cinematografico sono le grandi foto di Francesco Vezzoli che affrontano l’amore per la storia dell’arte e il divismo: con un non comune senso del kitsch ecco la bellissima Eva Mendes mettersi nei «panni», di volta in volta, di Paolina Borghese scolpita dal Canova, o dell’Estasi di Santa Teresa del Bernini. Per Vanessa Beecroft l’amore del presente e del futuro è fra coppie di razze diverse, mentre un mondo oscuro e inquietante in cui l’amore è soprattutto dolore trionfa nelle animazioni e nei grandi fiori di cartapesta di Nathalie Djurberg e Hans Berg. Un impianto teatrale in bilico fra ironia (è citato Frank Sinatra) e tristezza è quello proposto da Ragnar Kjartansson in «God» mentre Tracy Moffatt dà vita a una specie di blob filmico che mette insieme le più celebri scene di baci cinematografici. L’amore come sofferenza e violenza è invece il protagonista delle intense sculture a soggetto femminile di Mark Manders. Infine, la mostra si chiude con la spettacolare «Infinity mirrored room» di Yayoi Kusama, intitolata «All the Eternal Love I Have for the Pumpkins»: un ambiente pieno di zucche di plastica che si riflettono all’infinito insieme allo stordito visitatore in un gioco di specchi che dà vertigine e stupore, nel trionfo di un amore psichedelico, folle e senza confini.

Gabriele Simongini