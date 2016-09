Tutto il meglio di Gigi Proietti

Gigi Proietti torna ancora a grande richiesta a replicare il suo show dei record «Cavalli di battaglia», stasera alle 21 alla Sala Santa Cecilia dell’Auditorium.

Tre ore di spettacolo per una kermesse di amarcord, di virtuosismo ineguagliato, di esibizione canora e recitativa, ma anche di incontro diretto del pubblico con una personalità versatile, poliedrica e pirotecnica che rinnova il ruolo del mattatore. Gli intramontabili successi di ben 50 anni di carriera, in continua irresistibile ascesa, si rivelano sempre freschi, inediti, accattivanti e coinvolgenti per un pubblico vecchio e nuovo, bramoso di incontrare dal vivo un interprete d’eccellenza che non somiglia a nessun’altro e non delude mai.

Dalla parodia de «La dama delle Camelie» alla poesia sull’amore di Roberto Lerici, dalle citazioni shakespeariane alle incursioni borgatare di Tòto, il repertorio, ormai conosciuto a memoria anche dagli spettatori, non poteva che suscitare il tutto esaurito.

«Il mio lavoro negli anni può essere suddiviso in settori: dapprima la sperimentazione e l’avanguardia con "Il dio Kurt" di Moravia, diretto da Calenda, che fu il mio lancio nell’ambiente più intellettuale, poi la popolarità con "Alleluja brava gente" di Garinei & Giovannini, che ricordo sempre con gratitudine, e lo spartiacque costituito da "A me gli occhi, please", in cui mescolai tutto insieme e mi accorsi che riuscivo ad arrivare alla gente - ha riepilogato Proietti - Non posso né mi voglio lamentare di tutte le esperienze professionali che ho vissuto. Rifarei praticamente tutto. Rivedendo la mia vita da lontano, sono sicuro che in ogni momento era giusto quello che è accaduto. Vorrei soltanto aver avuto più tempo per dedicarmi ad altro. Sono stato troppo assorbito dagli impegni perché sono maniacale e su ogni spettacolo che realizzo mi fermo a lungo e con un eccesso di precisione e pignoleria. Vorrei continuare a lavorare, ma senza esagerare come ho sempre fatto in quanto gli anni passano e non ho più quella resistenza fisica».

Tiberia de Matteis