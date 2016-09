Tre irresistibili papà alle prese con un bebè

Torna a grande richiesta al Teatro della Cometa, da stasera al 16 ottobre, inaugurando la stagione, lo spettacolo «3 Papà Per Un Bebé», scritto da Antonio Grosso, per la regia di Roberto D’Alessandro, con Mario Zamma, Nicola Canonico, Giuseppe Cantore e con la partecipazione di Alessia Fabiani con Leonardo Barbarisi e Valerio Felici.

È la storia di tre amici quarantenni che vivono nello stesso appartamento, ognuno concentrato nel proprio lavoro e nella propria vita da single: un donnaiolo impenitente, un omosessuale eccentrico e un laureato in ginecologia con problemi con l’altro sesso. All’improvviso piomba in questo tranquillo ménage domestico, un neonato di pochi mesi e a complicare la situazione giunge anche in maniera inaspettata una misteriosa e avvenente ragazza. I tre uomini cominciano, giorno dopo giorno, a mettere in gioco le loro proprie priorità e i propri sentimenti. Il piccolo porterà nelle loro esistenze una rivoluzione tale che li guiderà a capire il vero senso della vita e li libererà finalmente dal «Peter Pan» che c’è in ogni uomo, per ritrovare la propria maturità fra le braccia del bebè. Tra pappe, ninna nanne e pannolini, i tre affronteranno problematiche mai immaginate e l’arrivo della bella e curiosa ragazza metterà a dura prova la determinazione dei tre neopapà.

«La vera difficoltà della messa in scena è rappresentata dal «neonato», che prende «vita» attraverso la magia del teatro» ha dichiarato il regista Roberto D’Alessandro. «La commedia pone all’attenzione problemi attualissimi, uno su tutti la famiglia allargata, l’idoneità degli ambienti dove far crescere un bambino, la legislazione in materia e i suoi aspetti discutibili. La risposta che dà la commedia è quella di sempre: l’amore vince. La leggerezza della commedia accompagnata alla sua tematica mi rende questo lavoro particolarmente interessante: la vita, anche nei suoi momenti più drammatici, ha sempre un aspetto che strappa un sorriso».

Le scene sono di Biagio Barbarisi & Surro, i costumi sono di Clara Surro.

Tiberia de Matteis