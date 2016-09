L’invasione dei Monster Allergy Quando i bambini danno spettacolo

Debutta stasera al Teatro Sistina, in prima assoluta con repliche fino al 25 settembre, «Monster Allergy», il nuovo musical per tutta la famiglia interpretato da I Ciprix, la prima compagnia formata da soli bambini di età compresa tra gli 8 e i 12 anni. Lo spettacolo, che offre animazioni, effetti speciali e 12 canzoni originali, è basato sui personaggi del fumetto pubblicato dalla Walt Disney Company Italia, divenuto poi una fortunata serie a cartoni animati della Rainbow, la casa produttrice delle mitiche Winx e ora di nuovo nelle librerie grazie alla Tunué. Gli autori del musical, interamente originale, sono gli stessi inventori della serie, Francesco Artibani e Katja Centomo, che saranno affiancati per le musiche da Maurizio D’Aniello, già creatore di numerose canzoni contenute in corto e lungometraggi delle fatine alate. L’allestimento è realizzato con la regia e le coreografie di Eugenio Dura, le scene di Lele Moreschi, la direzione musicale di Cinzia Pennesi e gli abiti di scena sono disegnati dalla costumista Chiara Aversano. A interpretare la vicenda sono: Tommaso Maria Parazzoli (Zick), Arianna Corzani (Elena Patata), Roberto Maone (Dedevid), Caterina Lanfaloni (Ragnetto), Camilla Lenzi (Patty), Mariateresa Infelise (Tatty), Leonardo Garbetta (Ford), Lorenzo Armellin (Soup), Sofia Starita (Juliette), Francesco Solitario (Tommy), Noemi Bellini (Timothy), Lisa Piccinnu (Sfruscio).

Zick è un bambino di 10 anni chiuso e timido che soffre di un imprecisato numero di allergie, che spesso usa per tenere lontani i suoi coetanei, che a loro a volta lo emarginano a causa delle sue stranezze: è un bambino sensitivo, può guardare dentro le persone, capire se sono buone o cattive con una semplice occhiata. Stringe amicizia con Elena Patata, la sua nuova vicina di casa trasferitasi assieme ai genitori nel suo quartiere. In classe Zick fa fatica a tenere lontano la fama di strambo, probabilmente per il fatto che deve mantenere segreta la sua capacità di vedere i mostri, che abitano in una città segreta sospesa sopra la sua. In effetti sembra che la questione sia trapelata, ma che sia stata giudicata una sua fantasia. Almeno è così che hanno rivelato a Elena le pettegole Patty e Tatty, appena lei è approdata nel quartiere, poco prima che le vacanze terminassero e l'anno scolastico ripartisse. Sapendo già tutto di lei e della sua famiglia, avevano preparato la lista delle persone OK, di quelle così così e quelle da evitare. In quest'ultima lista compariva un solo nome, quello di Zick, ed è proprio per questo che l'intraprendente Elena ha voluto a tutti i costi conoscerlo. Altre presenze nella vita scolastica dei due ragazzi sono tre bulletti, Ford, Soup e Dedevid. Ford è lo stereotipo del bullo grosso e stupido, mentre Soup, nonostante l'atteggiamento e la buona volontà, è un piccolo mingherlino con gli occhiali spessi. David McMackamack, un ragazzino balbuziente, è il capo dei bulletti della classe. Prende in giro Zick per mantenere la sua reputazione di duro, ma in realtà nutre nei suoi confronti un misto di terrore e rispetto. Zick gli ha dato il permesso di recitare con lui la parte del prepotente, contraccambiandolo col soprannome di «Dedevid».

Tiberia de Matteis