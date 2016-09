Se la comicità fa rima con le Muse

«La comicità di spessore, Napoli e non solo»: è questo lo slogan della nuova stagione del Teatro delle Muse. «È una scelta artistica che risale al 1999 – ci ha detto il direttore della compagnia stabile del teatro Geppi Di Stasio - quando il Delle Muse ha incominciato ad associare la modernità al teatro di tradizione di matrice prettamente napoletana. Anche quest’anno con la compagnia stabile che ho l’onore di dirigere proporremo testi di tradizione, adattamenti e altri testi inediti scritti da me». Si comincia il 6 ottobre con Luciana Frazzetto in «Affittasi camera da letto», una divertente commedia degli equivoci dai ritmi vivaci. Dal 3 al 27 novembre spazio alla commedia scritta e diretta da Geppi Di Stasio dal titolo «Quattro mamme per Ciro» con Wanda Pirol, Rino Santoro e lo stesso Di Stasio. «Si tratta di una commedia inedita moderna che tratta il delicato e attuale tema dell’omosessualità in modo molto rispettoso ma divertente». I tre attori tornano anche dal 29 dicembre con «Cani e gatti» di Scarpetta e ad aprile con «La doppia vita di Sabato e Domenico». «Il primo è un testo di tradizione che parla di rapporti di coppia – spiega Di Stasio- che Scarpetta stesso ha mutuato dal teatro francese e che io ho riscritto per renderlo più fruibile ai giorni nostri. La seconda è una commedia andata in scena per la prima volta lo scorso anno che abbiamo pensato di riproporre perché ha rappresentato uno dei successi più gratificanti della scorsa stagione. Racconta la vicenda di due persone che, scampate da un incidente aereo, si danno per morti per capire quel è la loro considerazione post mortem».

Completa il cartellone lo spettacolo «Voi non siete napoletani» in scena a febbraio con Roberta Sanzò «un varietà – spiega Di Stasio - che punta sulla comicità del teatro napoletano e non solo». Da segnalare infine «Romeo e Giulietta paccavano eccome!», commedia di Mimmo Strati in scena a marzo e, fuori abbonamento, Edoardo Guarnera in «Non ti fidar di un bacio» oltre a «Napoli si racconta» di Claudio Carluccio dedicato alle canzoni napoletane.

Fabrizio Finamore