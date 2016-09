Lo show colossal di Biagio Antonacci

Trentatré brani in scaletta, oltre due ore e mezzo di live, è stato definito uno «show kolossal» il nuovo live firmato Biagio Antonacci che sta per approdare nella Capitale. Dopo i successi dei primi tre concerti al Mediolanum Forum di Milano, sarà il Palalottomatica ad ospitare Biagio per gli ultimi due appuntamenti del Biagio Live 2016 in programma stasera, venerdì 16, e domani, sabato 17 settembre, a Roma. In ogni suo concerto Antonacci è sempre ben riuscito a trasmettere ai tanti fan le sue emozioni in musica grazie ad un repertorio ormai stracolmo di successi ma grazie anche alle sue indiscusse capacità di performer dal vivo.

Emoziona e coinvolge i suoi fan Biagio, non c’è che dire. E in particolare lo fa in questo live in cui l’artista milanese si è proposto di ripercorre 25 anni di carriera interpretando i brani più noti del proprio repertorio, inclusi quelli contenuti nell’ultima raccolta ìBiagio” certificata disco di platino. «È molto difficile comporre le scaletta, in quanto è più difficile togliere i brani rispetto a quelli da inserire» ha dichiarato il cantautore che per questa occasione, scaletta a parte, ha in serbo qualcosa di altamente spettacolare.

Si esibisce infatti su due palchi Biagio: uno principale a forma di freccia che invade il parterre puntando al cuore del pubblico e composto da schermi calpestabili; l’altro, più piccolo, che gli permette di raggiungere tutti i fan.

Lo spettacolo è arricchito da giochi creati da acrobati sospesi in aria e dalle scenografie costruite in verticale sulle gradinate. Non mancano poi, nel corso del concerto, anche contributi video registrati degli amici Jovanotti, Eros Ramazzotti e Laura Pausini. «Vedo che tanti miei colleghi fanno le cose in grande – ha dichiarato- e per una volta, le voglio fare anche io». Tanti i successi in scaletta: da «Se è vero che ci sei» a «Non è mai stato subito», da «Se io se lei» a «Convivendo» a «Iris» . «Con questo live -ha dichiarato- voglio raccontare la mia storia d’amore con il pubblico», un amore che il pubblico romano da anni ormai non manca di corrispondere.

Fabrizio Finamore