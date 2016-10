Centinaia fra pazienti e medici hanno partecipato alla prima edizione di "Diabethlon", la manifestazione dedicata allo sport e alla prevenzione del diabete nei giardini di Piazza Vittorio Emanuele II. Qui i medici hanno realizzato prelievi per la misurazione di glicemia, colesterolo e trigliceridi, oltre a fare decine di visite del piede diabetico e misurazioni della pressione. La manifestazione, organizzata da "Diabete in pugno", associazione di pazienti diabetici, si è svolta sabato nell'ambito di Piazza della salute, organizzati dalla fondazione Enpam per i corretti stili di vita.

Redazione online