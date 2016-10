Dalla pelle al cuore Nuovo Idi Lab San Raffaele

Si inaugura oggi il nuovo poliambulatorio specialistico Idi Lab. La struttura si trova in via Cortina d'Ampezzo 246-248B, nel cuore di Roma Nord. Dotato di uno staff specializzato e macchinari di ultima generazione, il centro è nato dall'incontro tra il know-how del Gruppo San Raffaele e la vocazione dermatologica dell'Istituto dermopatico dell'Immacolata e ambisce a diventare il nuovo punto di riferimento per la salute del cittadino romano. IDI Lab fonda le sue radici sull’esperienza pluriennale di due dei maggiori gruppi sanitari nazionali, riconosciuti dal Ministero della Salute come Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e accomunati dall’impegno costante nel campo della salute e della ricerca scientifica.

Molto ampia l'offerta medica del nuovo centro: dermatologia, ginecologia e ostetricia, cardiologia, allergologia, angiologia, endocrinologia, gastroenterologia, pneumologia, medicina fisica e riabilitativa, medicina legale, nutrizione, oculistica, ortopedia, otorinolaringoiatria, urologia.

«Tra le varie branche specialistiche cui i nostri pazienti potranno far riferimento, senz’altro nostri fiori all’occhiello sono la Medicina fisica e riabilitativa, grazie al riconosciuto know how del Gruppo San Raffaele, e la Dermatologia, grazie alla pluridecennale esperienza dell’Idi», afferma il direttore sanitario Alfredo Carfagni. «Idi Lab è tra l’altro il primo centro a Roma a dotarsi della più avanzata e potente tecnologia per trattamenti estetico-medicali, come ad esempio la cura dell'iperidrosi. Un macchinario futuristico, non invasivo che funziona con ultrasuoni e utilizza la radiofrequenza più alta al mondo (40, 68 MHZ)», conclude Carfagni.

Redazione online