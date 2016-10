D’Urso manager per due poltrone

Antonio D’Urso guiderà l’azienda ospedaliero-universitaria di Sassari. È stato nominato dalla Giunta regionale sarda su proposta dell’assessore della Sanità Luigi Arru, d’intesa col Rettore dell’Università di Sassari Massimo Carpinelli. Subentra al commissario Giuseppe Pintor, ringraziato per il lavoro svolto e gli obiettivi raggiunti. Antonio D’Urso l’ex direttore generale del San Camillo-Forlanini appena nominato dalla Regione Lazio, dopo un dibattito alquanto animato, al vertice dell’Ifo (l’incarico sarebbe dovuto scattare sabato). Parliamo della stessa persona.

«Tradimento del cinquantaquattrenne fido manager siciliano al presidente Zingaretti»: alcuni azzardano l’ipotesi di mossa concordata, ma nei corridoi della Pisana non si contano proprio sul palmo della mano quelli che la notizia se la spiegano così. Portato a dire addio alla guida del più grande ospedale d’Europa, D’Urso ha, dunque, preferito abbandonare la nave del Lazio per fare rotta in Sardegna, accontentandosi di 230mila euro di cachet per cinque anni.

E ora? All’Ifo, casella rimasta vacante d’emblée, senza più l’ex commissario straordinario Marta Branca trasferita allo Spallanzani in veste nuova di dg, chi salirà in poltrona? Un problema, da risolvere in fretta per Via Cristoforo Colombo. Nel corso degli anni, le «fughe» dei responsabili per altri lidi più tranquilli e convenienti, comunque, non sono mancate. La Branca, ad esempio, subentrò all’Ifo quando Valerio Fabio Alberti ne lasciò il timone, tra le polemiche, per assumere un incarico presso la Regione Piemonte. Michele Caporossi, della Asl di Latina, invece, mollò anche lui, per accettare un incarico in quel di Ancona. A pensare male osservando l’evidenza, la scelta dei manager della sanità laziale ricade spesso su chi considera la Regione come buon trampolino di lancio per le proprie ambizioni carrieristiche, in barba alle esigenze e alle istanze di salute del territorio.

A rilanciare la questione è il capogruppo di Forza Italia in Regione e vicepresidente della Commissione Salute Antonello Aurigemma. «Abbiamo bloccato i lavori della commissione Sanità per due settimane, in particolar modo l’ultima seduta per oltre sei ore per parlare dello spostamento del dg del San Camillo Antonio D’Urso all’Ifo», spiega. «Invece di affrontare tematiche importanti, come la chiusura dei Punti di primo intervento (il direttore della cabina di regia Alessio D’Amato ha glissato parlando di "rimodulazione", in sostanza spariranno, come anticipato da Il Tempo , ndr) o i rilievi mossi dal Mef alla Regione sul monitoraggio della spesa sanitaria, la maggioranza ha tenuto fermi i lavori per affrontare un argomento molto caro a Zingaretti: quello della spartizione di poltrone. Mentre la sanità laziale va a rotoli». «Per questo motivo – conclude - penso sia il caso, prima di procedere ad altre nomine come quelle dei direttori generali delle Asl Rm1 e Rm2, che Zingaretti venga in Commissione a fornirci i giusti e dovuti chiarimenti».

Valentina Conti