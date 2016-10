Le altre lingue della mala parlano tutte straniero

"Cosca nostra" non parla solo con l’accento capitolino o meridionale, ma anche straniero. Quattro le lingue predominanti tra le «diverse organizzazioni criminali di matrice straniera, in particolare di etnia nigeriana, albanese, cinese e georgiana».



COCAINA & NIGERIANI

Le organizzazioni mafiose nigeriane, spiega il Rapporto "Mafie nel Lazio", hanno da decenni «una dimensione transnazionale pur mantenendo i centri di comando in Nigeria, nella Capitale (attiva a Tor Bella Monaca) e nelle province di Roma e Viterbo».

Mentre al Pigneto i nigeriani subiscono anche la concorrenza di ghanesi, senegalesi, tunisini e marocchini. Una sorta di multinazionale dello spaccio proprio dentro l’isola pedonale: da un lato i locali, dall’altro i gruppi di pusher.

Con i residenti impegnati in ricorrenti rivolte, finora risultate vane per il contenimento dell’assedio. Nigeriani e ghanesi si ritrovano sempre più spesso alleati come corrieri in arrivo da Castel Volturno, dove gestiscono l’andirivieni con la capitale. A ridosso di Termini, invece, "stazionano" i somali che offrono anche il khat, la droga "dei cavalli". Il bazar notturno della cocaina non si ferma neanche davanti al cimitero di Prima Porta, dove lo spaccio risulta gestito dalla mala d’origine del sudest asiatico.



EROINA ALBANESE

Nel traffico dell’eroina, in ripresa negli ultimi tempi, gli specialisti sono sempre gli albanesi, che da anni controllano i rifornimenti provenienti dall’Afghanistan e riforniscono principalmente i quartieri di Torrevecchia, Boccea e Torre Angela. Anche secondo il Rapporto «la penetrazione della malavita organizzata albanese sul territorio si è rafforzata nella Capitale e nell’hinterland romano».

Indagini di particolare spessore attestano «il sempre maggior ruolo di narcotrafficanti ed esponenti della criminalità organizzata del paese delle aquile».

Soprattutto ad Acilia, in sinergia con «il clan Iovine federato nel clan dei Casalesi. Inoltre è presente il gruppo guidato da Sandro Guarnera che, anche per mezzo di un patto federativo con Zogu Arben e Demce Elvis, elementi apicali delle organizzazioni criminali albanesi attive a Roma e nei Castelli, ha ampliato la sua sfera d’influenza ad Acilia con particolare riferimento alla gestione del narcotraffico, delle sale di slot machine, usura ed estorsione». Mafia capitale, invece, «è risultata in rapporto anche con appartenenti alla criminalità organizzata operante nella zona di Ponte Milvio; alcuni esponenti di tale gruppo potevano essere individuati proprio in Zogu Arben, Coman Adrian, entrambi facenti parte di una batteria particolarmente agguerrita e pericolosa con a capo Piscitelli Fabrizio alias Diabolik, unitamente ad altri soggetti di nazionalità albanese: il gruppo era al servizio dei napoletani ormai insediatisi a Roma nord».



CONTRAFFAZIONE CINESE

Niente droga finora per la mafia cinese: la magistratura ha messo in luce solo «l’asse Prato-Roma e la commercializzazione di merce contraffatta nella Capitale. Ai titolari sono state sequestrate quote societarie, aziende, immobili, autovetture di lusso e disponibilità finanziarie». Esattamente un anno fa una operazione della Dda di Roma ha messo a segno una operazione contro «una pericolosa associazione a delinquere costituita da cittadini georgiani». Mentre risulta «presente sul litorale tra Anzio, Ardea e Pomezia un’agguerrita consorteria criminale d'origine moldava».

Ant. Sbr.