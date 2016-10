L’aggressore di Pina ospite della tendopoli

Nel suo posto letto, messo a disposizione dalla Croce Rossa, aveva ancora gli oggetti rubati alla donna che ha massacrato di botte. Mentre Giuseppina Del Cioppo è ancora ricoverata al San Camillo dopo l’asportazione della milza, il suo aggressore dormiva sonni tranquilli nella tendopoli di via Ramazzini dove i residenti e i commercianti di Monteverde erano sicuri che fosse. Lì, A.M. senegalese di 24 anni, è stato trovato ieri pomeriggio dai carabinieri di Monteverde Nuovo. Insieme ai colleghi di Trastevere e del Nucleo Investigativo di via In Selci, non hanno mai smesso di cercarlo. Fondamentale un’impronta lasciata dall’uomo all’interno dell’erboristeria in via Ascanio Rivaldi dove la vittima si trovava al momento del pestaggio. Ospite della Croce Rossa proprio in quel centro immigrati contro il quale venerdì scorso i residenti di Monteverde hanno sfilato in una fiaccolata, il 24enne aveva il caricabatterie della stessa marca del cellulare della vittima, che non è stato trovato, il portafogli con i 10euro rubati e lo stesso smartphone con la cover blu che la 62enne aveva raccontato di aver visto in mano al suo aggressore.

«Il giovane era da poco ospite dell'Hub di prima accoglienza, dal 18 settembre. Siamo sconcertati e grati per il lavoro delle forze dell'ordine» dichiara in una nota la Croce Rossa di Roma. E aggiunge: «Questa violenza inaudita mette in discussione l'onestà di tante persone, diverse centinaia, che sono passate e sono ospiti dell'hub nel rispetto della legalità - prosegue la nota - Croce Rossa ha collaborato al massimo con le autorità per identificare chi possa essere stato l'artefice della vile azione criminale». «Questi sono purtroppo gli ospiti della tendopoli - commenta Fabrizio Santori, consigliere regionale del Lazio di Fratelli d'Italia -. Chiederemo che Cri risarcisca la donna aggredita, visti gli oltre 2 milioni e 300 mila euro che frutterà la tendopoli fino a dicembre».

Silvia Mancinelli