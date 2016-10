E sul litorale sud l’asse con le mafie

«A ridosso del mar Tirreno le cosche della ’ndrangheta, i clan delle camorre napoletane e casertane, significative consorterie autoctone gestiscono il traffico di droga, compiono reati di estorsione e usura, e controllano alcune fette del mercato economico, commettendo reati, spesso aggravati dal metodo mafioso».

Storicamente la presenza di organizzazioni criminali sul territorio di Ostia è stata certificata dalla sentenza della Corte d’Assise di Roma sulla banda della Magliana che ha rilevato, «a partire perlomeno dal 1980, l’operatività in quest’area di una associazione a delinquere finalizzata al compimento di numerosi reati, anche connessi al traffico e allo spaccio di droga». Per il procuratore aggiunto della Dda di Roma, Michele Prestipino, «lo scenario criminale di Ostia è particolarmente complesso. Una complessità relativa al numero dei gruppi criminali coinvolti e alla gravità dei fatti commessi. In generale, al quadro delle relazioni reciproche che intrecciano questi gruppi criminali». La gravità della situazione di Ostia per la penetrazione del malaffare nel settore delle concessioni balneari è stata ribadita dal prefetto Domenico Vulpiani davanti alla Commissione parlamentare antimafia: «Il litorale è la parte che più desta preoccupazioni perché è composto di 18 chilometri ed è fonte di grande dibattito sul suo futuro, quanto su di esso il 56 per cento è occupato da stabilimenti balneari mentre la restante parte di arenile è gestita con spiagge libere o spiagge libere attrezzate. Su tutto il litorale, in ogni parte di questa spiaggia, si sono verificati degli abusi non solo edilizi, ma anche di gestione, di mala gestione e di non pagamento dei tributi dovuti».

Lo scorso anno il Municipio di Ostia è stato sciolto per mafia: «una realtà in cui il persistere di forme di illegalità criminale è stata supportata negli anni dall’asservimento della struttura amministrativo-politica locale, che ha agito in maniera connivente e collusiva nell’interesse dei clan mafiosi, adottando atti e procedure, non solo in dispregio di basilari normative di settore, ma ancor di più adottando atti e provvedimenti costruiti e volti a cristallizzare interessi degli stessi clan». Ma il primo Comune del Lazio ad essere stato sciolto per mafia è stato Nettuno nel 2005. E ancora oggi «Anzio e Nettuno sono al centro degli interessi dei clan delle camorre e delle cosche della ’ndrangheta», sottolinea il Rapporto Mafie nel Lazio. Nel quale si indica che «gli investimenti del gruppo camorristico nel Lazio si rintracciano a Terracina, Sabaudia, Fondi, Lariano, Anzio e Nettuno. Inoltre, questo reinvestimento di capitali illeciti ha portato, seppure in minima misura, a lambire notevoli beni immobili nel settore dell’edilizia, all’interno del maxi piano regolatore di Anzio». Dove, insieme a Nettuno, «tra il 2015 e il 2016 sono stati commessi diversi attentati ed intimidazioni». Anche a Torvaianica, secondo quanto stabilito da sentenze passate in giudicato, «Cosa nostra avrebbe avuto storicamente rilevanti appoggi logistici da gruppi criminali di narcotrafficanti legati alla mafia». Nel Comune di Ladispoli tra il 2015 e il 2016 sono stati compiuti diversi attentati ed intimidazioni: il 27 ottobre del 2015 un incendio ha danneggiato gravemente l’ufficio protocollo del municipio.

Ant. Sbr.