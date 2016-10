Chiede di non adescare clienti Tassista picchiato da un ncc all’aeroporto di Fiumicino

«Volevo solo ricordargli che importunare i turisti per convincerli a salire a bordo non è regolare e mi ha spaccato la faccia». Tassista preso a pugni perché chiede il rispetto delle regole. Vittima del brutale pestaggio, all’aeroporto di Fiumicino, un tassista 40enne, Piero, "colpevole" di aver rimproverato un «battitore», così vengono chiamati i procacciatori di turisti, stando al racconto dei tassisti, che avrebbero trasformato l’aeroporto Leonardo da Vinci in una «casbah», e questo nella «totale assenza di controlli» denunciano Ugl taxi, Federtaxi Cisal, FIt Cisl taxi, Uiltrasporti taxi e Ati taxi.

Sono stati gli stessi sindacati a dare la notizia dell’aggressione, «l’ennesima», avvenuta «giovedì scorso». «Presso gli arrivi internazionali dello scalo aeroportuale Leonardo da Vinci - raccontano - si è consumato l’ennesimo episodio di violenza a danno di un tassista regolare, brutalmente picchiato e ricoverato in ospedale per la frattura della mandibola, "colpevole" di aver chiesto il rispetto delle regole ad un noleggiatore che procacciava clienti in modo abusivo». L’aggressore sarebbe conosciuto. «È titolare di una regolare licenza, noto procacciatore e picchiatore abituale di tassisti che osavano lamentarsi per questo suo scorretto comportamento, e si aggira indisturbato in zona arrivi del molo internazionale». «Non siamo più disposti a tollerare, intraprenderemo iniziative» interviene anche Loreno Bittarelli, presidente nazionale Uri Taxi 3570. Per Bittarelli si è creata «una nuova categoria di abusivi, gli intermediari, che procacciano corse e le piazzano in cambio di una sorta di pizzo, il 10-15% del prezzo». «È diventata una cosa "normale" invece se un tassista entra in aeroporto viene multato per adescamento, non si può dire neanche "taxi"». Stigmatizza l’aggressione anche Giulio Aloisi, responsabile nazionale Anitrav, associazione delle imprese Ncc «e premetto che noi difendiamo il noleggio con conducente, mai gli abusivi».

Grazia Maria Coletti