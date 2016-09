Sgomberata la tendopoli in strada Via Cupa finalmente riaperta alla città

«Via Cupa è una stradina privata in mezzo a due grandi dilemmi. Da una parte l’esigenza di restituire uno spazio negato ai cittadini, dall’altra l’urgenza di offrire una sistemazione a migranti di passaggio». Gli stessi poveri cristi che fino allo scorso dicembre erano accalcati nel centro di accoglienza autogestito, il Baobab, e che dallo sgombero stanno in mezzo alla strada. Tanti e in continuo aumento, sbarcati nella speranza di trovare chissà cosa e abbandonati in attesa di una sistemazione che deve fare i conti con strutture al collasso. Alle 8 di ieri, per la terza volta in pochi mesi, poliziotti e carabinieri sono tornati a sgomberare la lingua d’asfalto occupata tra lo sdegno di alcuni e l’accoglienza di altri. Gli uomini dell’Ama hanno portato via materassi, tende, una cucina, armadi, mentre i bagni chimici sono stati rimossi dall’azienda proprietaria. Controllati i 104 stranieri fino a ieri accampati, eritrei e somali, sono stati caricati sui pullman della Polizia di Stato per essere identificati negli uffici di via Patini prima di esser trasferiti nel centro di via del Frantoio o in altre strutture d’accoglienza individuate dal Comune e dalla Prefettura. Liberata e bonificata, l’area resta vigilata 24 ore su 24 dalle forze dell’ordine fino a quando, come ha specificato con un comunicato la Questura di Roma, «non verranno ripristinate le condizioni strutturali di sicurezza degli edifici già richiesto al Comune in quanto locatario». I volontari del «Baobab Experience» promettono una strenua difesa dei migranti, aiutati alla bene in meglio nelle tende. Sulla loro pagina facebook hanno definito lo sgombero disposto dal Questore Niccolò D’Angelo uno «sfratto». «Bravi - scrive Elisa, donatrice e sostenitrice da un anno e mezzo del Baobab -. Vi siete portati via i migranti, i minori, le tende, le scorte alimentari, i vestiti, la speranza di tante persone, i sogni e il loro sorriso nonostante tutto. Avete sgomberato un esempio, la solidarietà di una Roma bellissima che accoglie la resistenza e la volontà ferma di tanti». Ma la Roma di Elisa è, appunto, solo un lato di quella stradina. Dall'altro ci sono residenti e commercianti entusiasti per un'azione considerata più risolutiva, dopo altre sempre provvisorie. «Ci hanno restituito il decoro - dice Claudia -. E hanno riconsegnato loro la dignità che qui, accampati a cielo aperto, non avevano».

Silvia Mancinelli