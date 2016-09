S’indaga sui rapporti Muraro-Panzironi

Il triangolo Muraro, Fiscon, Panzironi e le consulenze, giudiziarie e non, conferite all’attuale assessore capitolino all’Ambiente (prima che entrasse nella giunta di Virginia Raggi) in virtù dei rapporti privilegiati che aveva con gli ex dirigenti di Ama imputati nel processo "Mafia Capitale".

La Procura di Roma sta vagliando con attenzione la posizione di Panzironi nell’ambito di questo filone d’inchiesta, le relazioni private e professionali intessute tra Paola Muraro e Giovanni Fiscon, e soprattutto gli effetti che hanno prodotto. Muraro e Fiscon, infatti, sono indagati per concorso in abuso d’ufficio in relazione all’incarico di consulente giudiziario conferito dall’ex direttore generale dell’Ama alla Muraro, a prescindere dalla natura del procedimento in cui fosse incappato un dirigente della municipalizzata nell’esercizio delle sue funzioni.

La normativa, infatti, prevede che le consulenze in ambito giudiziario non debbano essere pagate dall’azienda pubblica nel caso in cui al dirigente venga addebitata una responsabilità a titolo di dolo o di colpa grave.

Ad esempio, l’assessore è stata pagata dall’Ama, sotto forma di riconoscimento di debito (quindi a lavoro ultimato), per aver assistito Fiscon in un procedimento penale a suo carico. Si tratta di un fascicolo del sostituto procuratore Maisto in cui l’ex dg di Ama è accusato in concorso con l’imprenditore Manlio Cerroni di «aver effettuato fino a maggio del 2011, rispettivamente nella qualità produttore e detentore del rifiuto, un’attività di smaltimento rifiuti rappresentata dall’operazione di deposito preliminare presso la stazione di trasferenza dei rifiuti di Rocca Cencia gestita dal Colari, in mancanza della prescritta autorizzazione».

Proprio questo impianto, insieme ai due di trattamento meccanico biologico (Tmb) a Rocca Cencia e sulla Salaria di proprietà di Ama, ora è al centro del secondo filone che vede indagata la Muraro per violazione della normativa ambientale, in merito alle presunte irregolarità nel trattamento dei residui di lavorazione (Cdr e Fos).

L’assessore infatti ha svolto per anni il ruolo di referente del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (Ipcc) e responsabile dell’Autorizzazione integrata ambientale (Aia). In pratica, il suo incarico di consulenza in Ama le imponeva una responsabilità nel monitoraggio della qualità dei rifiuti in entrata e in uscita dagli impianti di lavorazione dell’immondizia.

La Muraro non è mai stata una semplice consulente in Ama. Il suo ruolo, secondo l’ipotesi degli inquirenti, era più assimilabile a quello di una dirigente. Questo anche grazie al rapporto intimo che la legava a Fiscon. Tale circostanza emerge anche da una conversazione intercettata il 30 aprile 2013 nell’ambito dell’indagine "Mondo di mezzo". Panzironi chiama la Muraro e conversano delle difficoltà legate alla nomina del nuovo direttore generale di Ama. Il 19 aprile, infatti, il consiglio di amministrazione dell’azienda dei rifiuti aveva nominato all’unanimità Giovanni Fiscon, fino a quel momento direttore d’esercizio, al posto di Giovanna Anelli.

«In particolare - annotano i carabinieri del Ros - la Muraro esprime disappunto per le nuove nomine e per l’atteggiamento di Perrone (Giuseppe Perrone, dirigente Ama, ndr). Muraro precisa di aver sollecitato Fiscon a prendere una posizione».

Tra gli incarichi che le potrebbero essere stati assegnati, a spese dell’azienda municipalizzata dei rifiuti, con lo scopo esplicito di favorirla, c’è anche quello che aveva ritagliato per lei Panzironi. Tale circostanza emerge sempre dalle telefonate dell’inchiesta "Mafia Capitale". Il 6 novembre 2013 vengono intercettati mentre parlano del progetto sull’impianto di trattamento rifiuti di Trento. «Panzironi riferisce che sarà l’amministratore delegato della società che gestirà l’impianto - annotano gli investigatori - e prospetta alla donna la possibilità di assumerla in qualità di tecnico».

A questo punto la Muraro si mette all’opera per far andare in porto l’affare (che a dire di Panzironi vale 120 euro a tonnellata di rifiuti): va a parlare prima con il presidente della Provincia di Trento per la realizzazione dell’impianto e poi con il prefetto Goffredo Sottile. Le riunioni "operative" tra Panzironi e la Muraro si tengono a Roma nello studio legale dell’imprenditore Alessandro Falez.

Valeria Di Corrado