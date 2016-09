Disavventura ieri mattina per Micaela Quintavalle, per fortuna senza conseguenze per nessuno. A quanto si apprende, la presidente del sindacato Cambia-Menti e "pasionaria" degli autisti Atac, stava riportando in rimessa il suo bus notturno N9 a fine turno, intorno alle 5 del mattino, quando nei pressi della Montagnola la vettura ha sbandato finendo contro un palo sul lato della strada. La conducente, per fortuna, è rimasta illesa, così come non ci sono stati passanti coinvolti e, sembra, auto parcheggiate danneggiate. Solo l’autobus guidato dalla Quintavalle ha subito dei danni che, tuttavia, appaiono comunque riparabili. Atac, come atto dovuto, ha attivato immediatamente un’indagine interna per capire i motivi dell’incidente. Alla sindacalista è stato fatto l’alcol-test, che tuttavia sarebbe risultato negativo. Resta da accertare se l’autobus non presentasse dei problemi che hanno portato la conducente, dopo 9 anni di servizio, a finire fuori strada. Di sicuro, quella di giovedì è stata una serata piuttosto pesante per la Quintavalle, che ha partecipato prima alla trasmissione Piazza Pulita, in onda su La7, per poi essere accompagnata in rimessa per l’inizio del turno notturno, entro la mezzanotte, come confermato dalla stessa sulla sua pagina Facebook. Sempre sul suo profilo, la sindacalista ha mostrato insofferenza per l’interessamento da parte della stampa alla vicenda dell’incidente: «Quanto vi piace chiacchierare - ha scritto in maiuscolo, che su internet equivale ad urlare - A chi fa il pane cade la farina, chi guida un bus può avere un incidente. Quindi? A me è successo oggi, il secondo in 9 anni di servizio con testimoni». E ancora: «Che cavolo tirate fuori... giornalisti che voglioni intervistarmi, foto che a detta dei media ha messo in gira Atac». E infine: «Ma dove cavolo le trovate certe notizie?».

Vincenzo Bisbiglia