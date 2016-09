Feroce aggressione per 10 euro Monteverde contro la tendopoli

«Quella belva mi ha ridotto così per 10 euro, se me li avesse chiesti gliene avrei dati di più». Della tendopoli per migranti, Monteverde ne aveva già le scatole piene. Ma il volano della protesta è stata la faccia livida della 65enne quasi ammazzata a calci da un immigrato martedì scorso. «Un giovane alto, magro e nero» aveva raccontato a Il Tempo, il giorno dopo l’intervento per l’asportazione della milza al San Camillo. Il quartiere non ha resistito a quel richiamo. Monteverde ieri pomeriggio ha chiesto a gran voce di «smantellare» la tendopoli allestita nel piazzale della Croce Rossa. C’erano le famiglie a protestare davanti all’ingresso a Via Ramazzini. «450 profughi in 50 tende che di profughi non hanno proprio niente» dice Mauro Squillaci, 41 anni, padre di due bimbi piccoli, ex Alitalia oggi handler aeroportuale, leader morale del «Comitato spontaneo per la sicurezza di Monteverde». Un comitato spontaneo nato dai gruppi Facebook di protesta. «Il quartiere è ormai stretto tra tre fuochi, la tendopoli e il vecchio ospedale Forlanini, sempre più terra di nessuno dopo la chiusura, e i nomadi dei campi abusivi della Magliana che rinascono a ogni sgombero» racconta. I timori è che la sede Cri si trasformi in una sorta di «hub» per immigrati. «Hanno tolto il centro per i bambini disabili per dare spazio a loro» spiega una signora. Però la certezza che l’autore della drammatica aggressione sia proprio uno dei 450 ospiti che dormono nelle 50 tende alzate in due parcheggi, non c’è. I carabinieri di Monteverde e i militari della Compagnia di Trastevere indagano a tutto campo. L’identikit c’è. Lo ha fatto proprio la signora aggredita nel locale dell’associazione in via Rivaldi, a 300 metri dalla tendopoli, dove martedì pomeriggio era «capitata per caso» aveva raccontato a Il Tempo, «per sostituire una persona che doveva assentarsi». Alla manifestazione di ieri doveva esserci anche il marito Giacomo, rimasto invece al capezzale della moglie, trasferita in Cardiologia, per sopraggiunti problemi cardiaci, «mai avuti prima». «Quella belva umana, oltre ad avergli rotto le costole e spappolato la milza, le ha distrutto anche il cuore» ha esclamato affranto con un filo di voce al telefono il marito Giacomo». Il quartiere residenziale, a due passi dal centro, vive una situazione definita dai residenti «tragica». Lorenzo, 45enne romano, che risiede a Monteverde da sempre sintetizza i maggiori problemi di coesistanza forzata. «Abbiamo tossici, zingari e adesso immigrati clandestini - racconta - Questa situazione è una bomba a orologeria innescata, non si può pensare di agglomerare in 500 metri tutti questi problemi». Paola, un’ex insegnante di sostegno per bambini con handicap, racconta: «Prima della tendopoli tutte le domeniche, dopo la messa, aiutavo i bambini con handicap. Facevamo un giretto dentro al comprensorio della Croce Rossa ora non è più possibile». Tra i manifestanti ci sono anche gli amici della signora aggredita. «Siamo nella giungla non siamo più sicuri in casa nostra - dice Anna - . Per l’accoglienza possiamo anche essere d’accordo, anche se sarebbe megli aiutarli a casa loro, ma almeno che questi ragazzi facciano servizi utili per la società invece di delinquere in giro. Sono amica della signora aggredita e siamo spaventati tutti per quello che le è successo. Lei è davvero una bella persona, non se lo meritava». Anche un’altra dice di conoscerla bene. «E so quanto sia buona è pronta all'accoglienza. Lei e il marito sono stati tra i primi ad accogliere i bambini di Chernobyl negli anni 90. Dobbiamo dire basta a questo schifo, non possiamo vivere nella paura». Questa zona è sempre stata tranquilla, piena di italiani, da qualche mese che c'è un livello di accattonaggio insostenibile. Non ci bastavano gli zingari ora anche i clandestini. È uno schifo totale». Presenti, ma senza vessilli, anche esponenti di Fratelli d’Italia, tra cui il consigliere regionale Fabrizio Santori.

Grazia Maria Coletti Eleonora Spadaro