Fermato il rapinatore di Viagra

Soldi, Xanax e Viagra. Era il bottino sempre uguale che il 43enne romano arrestato dai poliziotti di Prati rubava nella stessa farmacia "Mannucci" di via Andrea Doria. L'uomo, tatuato, capelli corti, giubbotto nero e uno spiccato accento romano, ha messo a segno sei rapine in pochi mesi sempre con un passamontagna, armato di taglierino o pistola scacciacani, senza mai allontanarsi da Prati. Gli uomini di Domenico Condello mercoledì sono andati ad aspettarlo al commissariato Monteverde dove aveva l’obbligo di firma. Impegnato nell’ennesima rapina alla farmacia di via Doria, si è presentato in taxi con tre quarti d’ora di ritardo. Ha lasciato mille euro, xanax, viagra, pistola, 45 proiettili a salve calibro 8, e passamontagna sotto il giubbotto per adempiere al suo obbligo con la giustizia e ha chiesto al tassista di aspettarlo. All’uscita ha trovato i poliziotti della "sua" Prati cui ha confessato inchiodato anche dal sangue nel cassetto della farmacia dove si era tagliato. In casa a Capena, dove lo aspettavano moglie e figlia, altre 2 pistole, passamontagna e coltello.

Silvia Mancinelli