Falso made in Italy, 900 mila vestiti sfilati ai cinesi

Colpo della Guardia di Finanza al falso made in Italy. I milari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno sequestrato, presso una società operante nel commercio all'ingrosso d'abbigliamento, con sede a Roma un ingente quantitativo di capi di vestiario recanti false certificazioni circa la qualità e l'origine. L'operazione, per la tutela dei consumatori e il controllo della sicurezza prodotti, ha consentito ai militari del Nucleo di Polizia Tributaria di Roma di individuare e ispezionare un'impresa gestita da cittadini di origine cinese presso la quale è stata rinvenuta merce importata, recante diciture ingannevoli circa qualità e provenienza dei prodotti. La successiva perquisizione del magazzino della società ha portato al sequestro di oltre 900.000 capi di abbigliamento, in prevalenza intimo,recanti false certificazioni «Made in Italy», per un valore sul mercato di oltre 4.500.000 euro. Sono stati denunciati alla locale Autorità Giudiziaria i due soci della società, entrambi cinesi. Per colpire la filiera di distribuzione, i finanzieri hanno anche acquisito le fatture di vendita e di acquisto della merce per individuare tutti gli operatori economici coinvolti nell'illecita commercializzazione dei prodotti: i riscontri contabili hanno consentito alla Procura della Repubblica di Roma di emettere n. 5 decreti di perquisizione nei confronti di altrettanti esercizi commerciali ubicati su tutto il territorio nazionale. Dopo ulteriori attività in provincia di Milano, Torino, Padova e Catania sono stati sequestrati altri 8.700 capi di abbigliamento in negozi cinesi. Il gruppo Trevi della Polizia Locale è intervenuto invece in via Marmorata, presso un negozio di giocattoli e casalinghi, assieme ai poliziotti del «Celio». L'attività, gestita da orientali, vendeva giocattoli con marchio CE invalido o addirittura assente, con pericolo per la salute dei bambini. Sequestrati 300 giocattoli e multa da 3mila euro.

Redazione online