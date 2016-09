Cinquantenne «bomber» alla sbarra

Ha staccato i tubi del gas della cucina per saturare l’ambiente e provocare un’esplosione. Questa l’accusa per Giuseppe Errico, il 54enne beneventano imputato di disastro doloso, per l’esplosione al terzo piano di via Grottarossa la notte del 10 ottobre del 2009.

Il fascicolo, nelle mani dell’aggiunto Antonella Nespola, vedeva l’uomo imputato di delitto colposo nell’aver danneggiato il terzo piano dell’edificio situato nel quadrante nord della Capitale. Se prima quindi veniva riconosciuta «la negligenza, l’imprudenza e l’imperizia« ora Errico si trova a fronteggiare il dolo imputato dal Tribunale di Roma.

L’esplosione al civico 91 di via Grottarossa aveva ferito tre persone, di cui una ustionata gravemente, e aveva messo «in pericolo la pubblica incolumità – recita il capo d’imputazione – per il rischio di crollo».

Numerose furono le foto e i video che rimbalzarono in rete e videro il terzo piano, dove il fatto sarebbe avvenuto, completamente sventrato. Tanti erano stati i danni che lo stabile venne dichiarato inagibile ed evacuato.

Enr. Lup.