Bandi e appalti scritti dalla società «grillina»

Negli enti locali vige una regola, semplice semplice, ma basilare, sancita dalla legge Bassanini: la politica fa la politica e l’amministrazione fa l’amministrazione. Eppure ogni tanto qualcosa va storto. E capita che i ruoli si mischino. È il caso del Municipio VIII Garbatella-Montagnola, dove il MoVimento 5 Stelle confonde i due piani. O, meglio, il vicepresidente grillino del Municipio li confonde, mettendo in imbarazzo i grillini romani.

I fatti. Poiché il personale non basta il Municipio VIII per reperire fondi da bandi e avvisi pubblici si avvale della collaborazione di Confservizi Lazio, una associazione di imprese ed enti, tra cui il Consiglio regionale e il Campidoglio, che gestiscono servizi pubblici locali. Ma chi è il direttore generale di Confservizi Lazio? Massimo Serafini, che è anche vicepresidente del Municipio amministrato dal minisindaco Paolo Pace espressione della maggioranza grillina.

Nel luglio scorso con una apposita memoria di giunta, viene dato mandato al direttore del Municipio di stipulare una convenzione con cui si incarica Confservizi Lazio di analisi dei fabbisogni ed elaborazioni progettuali per il Municipio. E già qui il conflitto sarebbe palese. Ma, tornati dalle vacanze, la convenzione viene ampliata. Nella convocazione di giunta dell’8 settembre, infatti, si legge come primo punto dell’integrazione dell’ordine del giorno: «Integrazione accordo quadro Confservizi Lazio». Nel verbale di giunta, invece, sul punto specifico si legge: «Il vicepresidente Serafini illustra alla giunta la proposta di integrare l’accordo quadro Confservizi Lazio previsto nella memoria di giunta numero 7 del 14 luglio 2016 (verbale di giunta numero9/2016), prevedendo anche un coordinamento, da parte della Confservizi Lazio, nella predisposizione di bandi ed appalti del Municipio Roma VIII. La giunta approva la proposta».

In sostanza il Municipio decide di dare mandato agli uffici di formulare tutti gli atti necessari per l’affidamento diretto sia per la gestione dei progetti ai quali il Municipio parteciperà, sia per il coordinamento delle gare che il Municipio dovrà bandire. Una decisione, tuttavia, che evidentemente non deve aver convinto il direttore del Municipio, che ancora non ha dato seguito agli indirizzi della giunta grillina.

Sulla vicenda l’opposizione di sinistra vuol fare chiarezza. «Serafini è contemporaneamente vicepresidente del Municipio e direttore di Confservizi Lazo - attacca l’ex minisindaco di Sel Andrea Catarci, oggi consigliere municipale di minoranza - In pratica significa che la stessa persona intende svolgere su un argomento tanto delicato come i bandi sia un ruolo politico che un ruolo tecnico. Tutto ciò è davvero intollerabile». «Le riforme Bassanini e tanta legislazione - prosegue ancora Catarci - hanno specificato i lapalissiani motivi per cui questa commistione porta a situazioni inaccettabili per le pubbliche amministrazioni e per la collattività».

Di qui la richiesta a Serafini di fare un passo indieto che arriva non solo da Catarci, ma da tutta l’opposizione di centrosinistra. «Confservzi Lazio funziona un poò come un società a responsabilità limitata - spiega ancora l’ex presidente municipale - Serafini quindi deve scegliere e ha tre opzioni. O si dimette da direttore dell’associazione, in modo tale da eliminare ogni sorta di conflitto; oppure si dimette da vicepresidente del Municipio; o ancora la giunta grillina decide di fare marcia indietro, revocando l’indirizzo dato agli uffici di stipulare la convenzione. In ogni caso i grillini devono trovare un modo per porre fine a questo inaccettabile conflitto d’interesse».

Catarci spiega poi di non essere intenzionato a fare sconti: «Voglio andare in fondo a questa vicenda. I grillini, dopo tante crociate, stanno scivolando sul terreno dell’onestà, stanno procedendo su una strada pericolosissima. Oltretutto Confservizi prende anche percentuali sui bandi in caso di vittoria: il rapporto economico va analizzato a fondo». L’ex minisindaco di Sel, rimarcando anche le «grandi perplessità» del direttore del Municipio che, incaricato di avviare la convenzione, «la tiene bloccata», annuncia: «Stiamo preparando una interrogazione su questa vicenda. Nel momento in cui tutta l’operazione dovesse diventare attiva andremo a vedere bando per bando cosa succede e faremo denunce a tutti i soggetti interessati, fino ad arrivare al presidente dell’Anac Cantone. Questa convenzione infatti manca totalmente di trasaprenza e prefigura un interesse privato nelle scelte del Municipio».

Ma ci sarebbe di più. Nel parlamentino della montagnola lavorerebbero anche dei dipendenti di società legate a Confservizi e distaccati presso l’ufficio di presidenza del Municipio. Sulla questione sarebbe pronta una interrogazione del centrosinistra al minisindaco Pace.

Daniele Di Mario