«Terra dei fuochi, scavate ancora»

Dati vecchi e controlli e scavi da rifare. La sensazione emersa dopo il Consiglio municipale straordinario di ieri è che finora la questione della "Terra dei Fuochi" fra Case Rosse e Rocca Cencia sia stata sottovalutata. Tanto che il capogruppo di Fratelli d’Italia in VI Municipio, Nicola Franco, ha presentato un ordine del giorno per smuovere gli ordini di controllo e provare a coinvolgere l’Istituto Superiore di Sanità. La vicenda è stata oggetto di un’inchiesta de Il Tempo, pubblicata a fine giugno, dove si pubblicavano documenti esclusivi della Asl che nel 2015 metteva in guardia l’intero quadrante est della Capitale, fuori dal Gra, in merito a pericoli per la popolazione derivanti da discariche abusive mai bonificate, rifiuti ospedalieri sotterrati, possibile contaminazione delle falde acquifere e inquinamento dell’aria da roghi tossici. «La valutazione epidemiologica sullo stato di salute della popolazione fornisce informazioni degne della massima attenzione in merito ad alcuni eccessi di mortalità, nonché di malformazioni congenite», scriveva Fabrizio Magrelli, direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Asl Roma B. L’inchiesta ha fornito spunti al deputato di Fratelli d’Italia, Fabio Rampelli, che ne ha fatto una battaglia politica, tanto da chiedere a Franco, al primo giorno di insediamento, la convocazione di un consiglio straordinario.

Certo, la situazione sul territorio, grazie all’attività dei comitati di quartiere, viene denunciata da tempo e necessiterebbe di interventi mirati simili a quelli prodotti nel casertano. «Invece - spiega Nicola Franco - i rappresentanti dell’Arpa Lazio ci hanno presentato in Consiglio, dunque in sede ufficiale, dei dati riferiti al 2014, che non possono essere considerati aggiornati in quanto vecchi di due anni». Soprattutto, «questi dati sono stati effettuati solo in alcune zone, intorno a Rocca Cencia e nei pressi dell’impianto di smaltimento rifiuti di Porcarelli», e dunque «tarati sui limiti commerciali, meno stringenti di quelli residenziali, nonostante la zona sia interessata da ben due piani di zona». Insomma, «noi chiediamo che l’Istituto Superiore di Sanità obblighi gli organi di controllo a effettuare rilievi sulla contaminazione dell’aria e dei terreni su tutta la zona, ben 10 km che vanno da Lunghezzina a Rocca Cencia, attraversando la Borghesiana».

Ma non è tutto. Ci sono dubbi anche sulla verifica dei terreni e degli eventuali rifiuti sotterrati. «Abbiamo scoperto – continua Franco – che i carotaggi vengono effettuati a 80 cm di profondità, praticamente nulla. Nel casertano, sono stati scoperti rifiuti sotterrati anche a 10 metri sotto il livello stradale. E’ evidente che i cittadini non possono accontentarsi». Per la cronaca, Franco fa anche sapere che il Consiglio municipale ha bocciato l’ordine del giorno di Fratelli d’Italia, definendolo «strumentale», ma approvandone uno firmata dal gruppo M5S con contenuti simili.





Vincenzo Bisbiglia