Spallanzani, terapia intensiva mai aperta

È un mistero quello della terapia intensiva nell’ospedale Forlanini di Roma che dopo la sua chiusura e il suo stato di abbandono lascia ancora parlare di sé. Secondo il presidente di AssoTutela Michel Emi Maritato l'area ha avuto un finanziamento di 728mila euro «un reparto - spiega - progettato, finanziato, realizzato e mai aperto. La Terapia intensiva dell’ospedale Forlanini, è stata trasferita nel vicino Spallanzani, con l’impegno a ristrutturare un’ala del nosocomio atta ad accogliere 7 posti letto entro fine 2015 ma mai entrati in funzione». Questi soldi quindi, impiegati nella realizzazione del reparto, al momento sembrerebbero spesi inutilmente visto che il Forlanini è stato chiuso. A oggi l’ospedale in questione non è più collegato all’Azienda ospedaliera San Camillo come lo era prima bensì è proprietà della Regione Lazio. Lo stesso presidente Zingaretti ha dichiarato l’utilizzo non ospedaliero bensì sociale della struttura. Ma quindi perché spendere questi soldi? Maritato continua spiegando che «al Forlanini i letti disponibili erano 9, l’impegno per lo Spallanzani era di attivarne 7 mentre nella Rianimazione ne sono funzionanti soltanto 4». Il problema quindi sembra essere che oltre ai soldi spesi non ci sia l’assicurazione dei posti letti per i pazienti. Per questo Il Tempo ha raggiunto telefonicamente Marta Branca, commissario dell’Istituto Spallanzani, la quale ha detto che al momento sono ospitati 9 posti letto in attesa che l’ospedale San Camillo finisca dei lavori di ristrutturazione prima di accorparli del tutto. Questo, stando a ciò che ci fanno sapere anche dallo stesso San Camillo, avverrà tra la fine di ottobre a inizio novembre di questo anno. Sembrerebbe comunque irrisolta la questione, verrebbe da chiedersi perché per un ospedale chiuso, o in via di chiusura, siano stati stanziati questi soldi. La situazione del Forlanini è ormai nota soprattutto tra i residenti dei quartieri vicini di Monteverde e di Portuense , «prima la ragazza morta per overdose, poi gli zingari, un tempo questo era un ospedale rispettato, ora che ha chiuso è una vergogna», dice una residente della zona. Questo della terapia intensiva un problema tra i tanti, nella speranza che alla fine del mese di ottobre l'ospedale San Camillo potrà accorpare tutti i posti letto del reparto di Terapia Intensiva del Forlanini, garantendo il servizio ai cittadini.

Eleonora Spadaro