Sede Ama a via Salaria

Nessuna lavorazione industriale di rifiuti al Tmb Ama di via Salaria, questa la premessa di comitati e residenti del III Municipio riuniti in assemblea il 28 sera prima di approvare la proposta da consegnare all'assessore Muraro. Due le ipotesi sulla riconversione sostenibile del punto di trattamento meccanico biologico. Trasformazione del sito di via Salaria 981 in nuova sede amministrativa Ama per risparmiare 1,2 milioni l'anno per le sedi in affitto di via Calderon della Barca e via Mosca. Seconda ipotesi: una parte a uffici e una parte a isola ecologica per rifiuti di provenienza domestica, non pericolosi, separazione di materiali. Così dovrebbe aver fine l'invasione dei miasmi sprigionati da sei anni dal Tmb Salario di quartieri come Villa Spada, Fidene, Colle Salario e Serpentara. I residenti vogliono che nell’area non ci sia più un sito per la lavorazione industriale dei rifiuti, altrimenti si opporranno in maniera totale. Neppure una linea di trasformazione dei rifiuti in plastica per ridurli in granuli. «Se riusciremo a raggiungere un accordo - ha detto Daniele Poggiani, fra i rappresentanti dei cittadini - andrà messo per iscritto, firmato. Basta con le promesse a voce». Resta il dilemma della cosiddetta «trasferenza» nell'area di via Salaria. Sarà punto di raccolta dei rifiuti portati dai camion Ama per essere poi trasferiti in Germania e l'Austria secondo il contratto di servizio quadriennale con la tedesca Ekin: da novembre, 500 tonnellate al giorno di rifiuti non trattati da inviare con quattro treni a settimana. I comitati adesso attendono la convocazione dell'assessore Muraro.

Giuseppe Grifeo