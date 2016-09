«Se eravamo rossi e dei centri sociali nessuno ci toccava»

«Ci sono due pesi e due misure tra le occupazioni di destra e quelle di sinistra. Per loro si trova sempre una soluzione ed è difficile che si arrivi a questo punto. È stato un atto di prevaricazione assoluta che ha visto un impegno di forze spropositato, tra celerini, agenti in tenuta antisommossa e vigili di Roma Capitale».

Gianluca Iannone, presidente di CasaPound Italia, ieri mattina ha assistito da spettatore allo sgombero del palazzetto di via del Colosseo 73 da parte degli agenti di Polizia locale, disposto dalla Procura di Roma. Era oltre il cordone di sicurezza, mentre i "suoi" stavano asserragliati nell’edificio e i vigili cercavano di forzare l’ingresso.

«Noi facciamo cose che sono giuste. E comunque ci sono delle differenze sostanziali con quelli dall’altra parte. Noi siamo a difesa delle famigie sfrattate, perché il probelma dell’emergenza abitativa va risolto dal Comune. Già dal lontano 2003 parlavamo del mutuo sociale. Noi lottiamo per il diritto alla proprietà».

«Non c’è stato nessun atto di violenza. Come testimoniano i filmati, i ragazzi hanno tirato agli agenti solo acqua e farina. Non erano mattoni».

«Se questa è la Roma a 5 Stelle, c’è da rimpiangere Marino. Non è venuto nessun esponente del Comune a vedere cosa stava succedendo, a trovare soluzioni. Queste famiglie sono state portate via come delinquenti, quando a pochi metri ci stanno politici che sguazzano nell’oro in case gigantesche di proprietà del Comune. Tra l’altro qui stiamo parlando di alloggi da 30 metri quadrati».

«Quanto pagano non lo so. Però sono nati e cresciuti là. Erano case del Comune. Hanno mosso tutte le carte per avere soluzione. Non sono abusivi. È l’inefficienza dell’amministrazione che genera questi motri. Dietro a quel piccolo palazzetto ci sono intenzioni speculative forti, visto che al blitz hanno partecipato addirittura il vice questore e il vice capo dei vigili. Per 10 ragazzi di CasaPound? C’è troppo accanimento, troppo livore».

É stata la Procura a disporre lo sgombero e la magistratura non può certo avere un intento speculativo.

«I magistrati sgomberano, ma il Comune non trova una soluzione. O ci stanno soltanto gli immagrati da tutelare in Italia? Un mese fa, quando sono state sgomberate queste famiglie, l’amministrazione aveva assicurato che in sostituzione della casa dove vivevano da 40 anni, sarebbero potuti andare in un campeggio all’Infernetto. Lì però gli hanno detto che non c’era nessuna stanza per loro. Così i nostri ragazzi li hanno aiutati a occupare il palazzo, in attesa di una soluzione dignitosa».

«Ma quella era già casa loro. Parliamo di una vedova diabetica di 70 anni e di un uomo invalido, Massimo, con due figli, di cui uno invalido».