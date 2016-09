Mastrapasqua rischia il processo per l’Israelitico

La procura della Repubblica di Roma ha chiuso le indagini nei confronti dell'ex direttore generale dell'ospedale Isreaelitico, Antonio Mastrapasqua, e di altre sedici persone, tra manager e operatori dello stesso nosocomio, coinvolti in una inchiesta su una presunta truffa ai danni del sistema sanitario. Quindi ha depositato gli atti, che ora sono a disposizione delle parti. Nell'inchiesta, affidata ai pubblici ministeri Corrado Fasanelli e Maria Cristina Palaia, vengono contestati a vario titolo i reati di truffa e falso.

Stando all'accusa, gli indagati attribuivano arbitrariamente codifiche tecniche riconducibili a prestazioni sanitarie complesse per semplici biopsie e interventi di correzione dell'alluce valgo, richiedendo poi rimborsi maggiorati. Non solo. Sempre in base a quanto sarebbe stato accertato nel corso dell’inchiesta giudiziaria, attraverso l'emissione di false fatture sono state presentate richieste di rimborso spese gonfiate alla Regione Lazio anche per altri interventi, come biopsie prostatiche e tiroidee.

Tra le contestazioni mosse dai pm c'è anche quella di aver falsamente indicato ricoveri e dimissioni di pazienti ricoverati in un reparto di ortopedia come se fossero avvenuti in quello effettivamente accreditato con il sistema sanitario regionale, mentre così non era. Per i fatti contestati Mastrapasqua il 21 ottobre dello scorso anno finì agli arresti domiciliari e poi decise di dare le dimissioni. Secondo quanto si contesta il danno provocato al Servizio sanitario nazionale ammonterebbe a circa sette milioni e mezzo.

Entro venti giorni i difensori dei diciassette imputati dovranno depositare inchieste istruttorie dopodiché la Procura della Repubblica potrà chiedere il rinvio a giudizio.

Pina Sereni