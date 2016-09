«M’ha ridotto così per dieci euro»

«Quella belva mi ha ridotto così per 10 euro, se me li chiedeva gliene avrei dati di più».

Gli occhi pesti, lividi in tutto il corpo, un trauma cranico e non ha più la milza. Ma dal San Camillo, dove è ricoverata da martedì, il giorno dell’aggressione, la 65enne quasi ammazzata a calci da un giovane immigrato nero nei pressi della tendopoli della Cri a Monteverde, trova la forza di raccontare il pestaggio. A patto di non chiamarla per nome per paura di ritorsioni.

«Ora so che potevo morire. Quella belva mi ha spappolato la milza a furia di calci. Sono viva grazie ai medici di Chirurgia d’urgenza che me l’hanno asportata sennò morivo dissanguata».

«Ero passata all’associazione culturale di via Rivaldi per caso, per sostituire una persona. Verso le 17 è entrato quell’immigrato, forse uno della tendopoli che dista 300 metri».

«Era alto, magro, sui 25-30 anni. Il tempo di dire qualcosa e mi era già addosso. Ero a terra, e lui tirava calci. Ha smesso solo quando non mi muovevo più, ha preso la borsa ed è fuggito».

«Solo 10 euro, documenti e chiavi. Se mi avesse chiesto dei soldi perché gli servivano gliene avrei dati di più».

«Ero terrorizzata, ho riaperto gli occhi temendo che fosse ancora dentro. Mi sono trascinata fuori come ho potuto, dal negozio di assicurazioni hanno chiamato i carabinieri. Poi ho telefonato a mio marito: "Giacomo corri - gli ho detto - mi hanno massacrato di botte"».

«È una persona mite, lo conosco da una vita, io e lui sempre insieme perché non abbiamo figli, ma stavolta gli ho sentito dire una cosa che non è da lui: che se lo incontrasse saprebbe cosa fare, e lo capisco».

«Se c’è davvero Giacomo sarà in prima fila».

Grazia Maria Coletti