Laurea in calcio Ecco il primo corso d’Italia

L'Università Telematica San Raffaele Roma, con la collaborazione dell'Associazione Italiana Calciatori, ha istituito e attivato, per l'anno accademico 2016/17, un nuovo indirizzo curriculare del Corso di Studi di Scienze Motorie, inedito ed innovativo per contribuire a sviluppare il livello di professionalità degli operatori del "Sistema Calcio". Nasce, anche in Italia, la prima "Università del Calcio". Il primo e unico corso di Laurea completamente dedicato al Calcio, inteso come fenomeno sportivo, tecnico, sociale e manageriale. Obiettivo del percorso di studio (che prosegue l'esperienza più che positiva della "cattedra sul calcio" istituita tre anni fa) è formare professionisti con competenze metodologiche necessarie per condurre, gestire e valutare semplici programmi di attività motoria e sportiva a livello individuale e di gruppo nel calcio. Non un allenatore ma un "operatore" preparato che contribuisca a far progredire ulteriormente il processo di professionalizzazione attualmente in atto nel mondo dello sport, in generale, e del calcio, in particolare. Il progetto ha il patrocinio di CONI, Federazione Italiana Gioco Calcio, Lega di Serie A, Serie B, Lega PRO, LND, Associazione Arbitri e Associazione Allenatori.

Redazione online