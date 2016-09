Inchiesta rifiuti, aggredita cronista di Piazzapulita

Giornalista di LA7 aggredita alla Magliana insieme con il filmaker durante un servizio sul traffico di rifiuti. mentre. A dare la notizia ieri pomeriggio su Facebook Corrado Formigli, conduttore di Piazzapulita. «Oggi pomeriggio (ieri ndr.) - scrive Formigli - la nostra inviata Sara Giudice e il nostro filmaker sono stati selvaggiamente aggrediti a Roma mentre documentavano un traffico illecito di rifiuti nel quartiere della Magliana. La loro auto è stata speronata, i finestrini sfondati, il filmaker picchiato e la telecamera distrutta. Un episodio gravissimo - stigmatizza il popolare conduttore -, ma se non fossero intervenuti i carabinieri sarebbe potuta finire molto peggio. È incredibile che in pieno pomeriggio, nella capitale d'Italia, un giornalista che svolge il suo mestiere possa per questo subire un'aggressione. Questa città - stigmatizza l’aggressione Formigli - è vittima di illegalità capillare, alla luce del giorno. Chiediamo alle istituzioni, dal governo al sindaco Virginia Raggi di affrontare il tema della sicurezza, della legalità e dell’ambiente al più presto. A Piazzapulita - LA7 documenteremo l'aggressione con la nostra giornalista e le nostre immagini».

Ancora terrorizzata e sotto choc la giornalista 30enne aggredita. Con un filo di voce, Sara Giudice, che in video appare sempre sicura di sé ha raccontato i terribili attimi. «Documentavo la gestione dei rifiuti a Roma - racconta - dopo aver fatto alcune domande, in maniera tranquilla e garbata, per capire se vi erano giustificativi e certificazioni in merito ad un conferimento avvenuto poc’anzi in quell’azienda, in strada ci hanno impedito di andare via e poi è successo l’inferno». Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomoli e della stazione Roma Torrino. Giornalista e filmaker hanno poi sporto denuncia. «In una Capitale europea non si può più accettare un tale grado di illegalità» ha affermato in una nota, Stefano Pedica del Pd, che ha espresso solidarietà alle vittime dell’aggressione. «Mi auguro che la giunta Raggi esca dall'immobilismo e cominci a lavorare seriamente al tema della sicurezza». E il deputato del Pd Michele Anzaldi su Facebook ha annunciato che «un’interrogazione al ministro Angelino Alfano».

Francesca Mariani