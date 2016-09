Carico e scarico merci, assalto in centro

Centossessantatré camion di carico e scarico merci tra corso Vittorio Emanuele, piazza Venezia, Pantheon, piazza di Pietra e strade limitrofe. E nessuno di questi era parcheggiato in una delle 387 aree adibite all’interno della zona a traffico limitato. Li abbiamo contati, fotografati, colti nell’atto di commettere un’infrazione. Tutto questo in 4 ore circa di giro per il centro in un martedì qualsiasi della settimana. All’incirca un anno fa, che avevamo fatto lo stesso servizio, di camion ne avevamo contati 83, vale a dire la metà di martedì scorso. Come allora, però, anche questa volta erano parcheggiati in divieto di sosta, a scaricare fuori orario, nelle corsie preferenziali, davanti agli scivoli per i portatori di handicap, nelle aree pedonali. Spesso fermi anche oltre 20 minuti, senza guidatore al volante, incuranti del fatto di provocare disagi alla circolazione delle auto private. Il nostro giro inizia da piazza Vittorio Emanuele che quanto ad operazioni di carico e scarico merci è terra di nessuno. Nessuno che controlla, nessuno che sanziona. Ci è capitato solo una volta in 4 ore vedere un vigile avvicinarsi ad uno dei furgoni lungo il corso per chiedere almeno di accelerare l’operazione di scarico con il risultato di ottenere uno sbrigativo «sia gentile, sto’ a lavorà, appena ho fatto me levo». E il vigile che sconsolato gira le spalle e se ne va. Dà l’esatta misura di quello che ogni giorno accade in centro. Più volte le amministrazioni comunali che si sono succedute hanno promesso una soluzione al problema del carico e scarico merci. Parlando di incremento del numero di aree di sosta, di mezzi ecologici, di piattaforme logistiche, ma all’atto pratico è stata soltanto apportata una modifica all’orario limite per le operazioni di carico e scarico nel Tridente, portandolo dalle 10 e 30 alle 11 e 30. E intanto il centro soffoca. Le piazzole, è vero, sono spesso occupate da auto private, ma quelle lasciate libere assai di rado vedono parcheggiare i mezzi di trasporto. Si scarica a tutte le ore, noi abbiamo contato camion fino alle 13 e 45, e si resta in divieto di sosta tutto il tempo necessario. Le aree pedonali non sono da meno, in piazza di Pietra i camioncini che portano la merce ai locali in zona impediscono il più delle volte il normale passaggio delle altre auto. Le corsie preferenziali sono prese d’assalto, ad esempio in Corso Vittorio Emanuele e Corso Rinascimento: i mezzi pubblici devono uscire dalla corsia loro riservata, quando sul loro percorso incontrano il camion che scarica, e rientrare una volta superato con evidente rallentamento e perdita di tempo per il mezzo pubblico. Uno studio della Cna ha calcolato che ogni giorno nella Capitale entrano oltre duemila camion di carico e scarico merci e questo perché ogni attività commerciale può essere raggiunta da un carico e uno scarico anche più volte al giorno perché difficilmente si serve di un solo fornitore o ha magazzini grandi al punto tale da poter mettere la merce che avanza. Va da sé che senza una regolamentazione diversa del fenomeno si è soggetti al caos assoluto.

Damiana Verucci