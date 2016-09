Berdini: sì alle torri dell’Eur ma ci devono 25 milioni

La giunta capitolina ha ribadito l’interesse al recupero delle Torri dell’Eur destinati alla sede centrale di Telecom Italia. Si tratta di una vicenda iniziata nel 2011 e ancora non risolta mentre l’amministrazione ha inteso incardinare il procedimento attraverso il quale la giunta e il consiglio comunale daranno il via definitivo al restauro conservativo degli immobili in viale Europa 242.

«A prescindere della mancanza del cambio di destinazione d'uso, cioè del fatto che le Torri passavano da uffici ad abitazioni e dunque c’era una plusvalenza in capo a proprietario dell’immobile, a prescindere da questa mancata valorizzazione che è tutta d’origine della proprietà e quindi non imposta dal Comune di Roma, il proprietario deve al Campidoglio i 25 milioni di euro - spiega l’assessore all’Urbanistica Paolo Berdini - Su questo siamo assolutamente convinti della giustezza della nostra analisi e quindi, nell’auspicare che questo progetto della creazione della sede della Telecom nelle Torri dell’Eur vada in porto nel più breve tempo possibile, abbiamo ribadito che i 25 milioni di euro sono una cifra dovuta all’amministrazione comunale». Con la memoria approvata dalla Giunta si prevede di avviare i contatti con l’agenzia del Demanio al fine di effettuare le opportune valutazioni inerenti gli accordi già intercorsi e oggetto delle deliberazioni; di avviare le attività necessarie di un nuovo provvedimento da sottoporre all’esame dell’Assemblea capitolina che consideri anche l’aspetto economico e finanziario della trasformazione del territorio; di procedere alla nuova valutazione delle attività inerenti il permesso di costruire in relazione alle determinazioni che saranno assunte dall’Assemblea capitolina. «In merito alla vicenda delle torri dell’Eur chiediamo chiarezza e trasparenza alla maggioranza 5 Stelle - commenta il consigliere FdI, Andrea De Priamo - infatti abbiamo assistito a un turbinio di dichiarazioni contraddittorie dell’assessore Berdini sulla sussistenza o meno degli oneri di urbanizzazione e al secondo slittamento della discussione di questo tema in commissione Urbanistica».

F.M.