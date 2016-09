Arrestati 16 okkupanti di CasaPound

Dalle finestre sono volati mobili, travi, transenne, ma anche olio, salsa di pomodoro, uova, farina, vino e detersivi. Ieri mattina il rione Monti si è risvegliato in trincea. Per dare esecuzione a un decreto di sgombero della Procura di Roma, circa 60 agenti della Polizia locale hanno fatto irruzione nella palazzina che si trova al civico 73 di via del Colosseo, a due passi dai Fori Imperiali.

L’immobile, di proprietà del Comune, era stato occupato abusivamente. Per evitare che le forze dell’ordine liberassero lo stabile, i militanti di CasaPound si sono asserragliati al suo interno. Poi, dopo tre ore dall’inizio del blitz, hanno tentato la fuga dai tetti. Raggiunti dalla polizia, hanno ingaggiato una colluttazione per strada. Sedici componenti dell’organizzazione di destra, tra cui il vicepresidente ed ex candidato a sindaco Simone Di Stefano, sono stati arrestati con l’accusa (a seconda delle posizioni) di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamenti e lesioni nei confronti di tre agenti finiti in ospedale.

Tutto è iniziato intorno alle 8,45 del mattino. Il sostituto procuratore Michele Nardi, titolare del fascicolo d’indagine per occupazione abusiva dell’edificio di via del Colosseo, si è recato sul posto, accompagnato dal comandante generale dei Vigili Diego Porta e dal vice comandante Antonio Di Maggio. Il pm ha chiesto "con le buone" a Di Stefano di liberare l’immobile. La risposta è stata irremovibile:

«Questa è casa nostra». Il leader di CasaPound, dopo aver chiamato a raccolta altri militanti, si è trincerato con loro dentro il palazzo di tre piani, sbarrando l’ingresso con mobili, transenne e catene. Dalla finestra gli attivisti hanno srotolato un manifesto col volto di Virginia Raggi e la frase da lei pronunciata alcuni mesi fa:

«Non faremo sgomberi coatti e aiuteremo gli occupanti a trovare una ricollocazione».

A quel punto è scattata l’operazione coordinata dai "pizzardoni" del gruppo Sicurezza pubblica ed emergenziale (Spe) e del nucleo delle Politiche Abitative, con il supporto della Celere. Un uomo sulla cinquantina che abitava senza titolo nel palazzo ha cercato di opporsi: è stato ammanettato e portato via. Subito dopo i fabbri hanno forzato il portone con un piede di porco e poi con un frullino hanno divelto le catene. Nel frattempo, i militanti gettavano dall’alto contro le forze dell’ordine tutto ciò che gli capitava tra le mani: acqua, farina, uova, olio, conserva di pomodoro, vino rosso e addirittura spumante. A un certo punto, alcuni agenti hanno urlato: «Questa è urina!». Completamente zuppi e sporchi di farina e pomodoro, gli uomini della municipale sono riusciti a superare la barriera di transenne erette per impedire l’accesso alla tromba delle scale. Poi, raggiunto il primo piano, hanno iniziato a gettare dalla finestra i mobili che ostruivano il passaggio. Intanto i ragazzi di CasaPound sono saliti sul terrazzo e hanno iniziato a sventolare il tricolore, urlando indignati: «Questa è l’Italia. Vergogna!».

Dopo circa tre ore e mezzo dall'inizio dello sgombero, i militanti si sono dati alla fuga. Non potendo scendere dall’ingresso principale, sono scappati dai tetti. Gli agenti li hanno inseguiti su via dei Fori Imperiali. Ne è nata una coluttazione, tre uomini delle forze dell’ordine sono rimasti feriti.

Di lì è scattato l’arresto per 16 degli attivisti di estrema destra, tra cui lo stesso Di Stefano che aveva coordinato la resistenza. Sono stati registrati numerosi danneggiamenti: gli occupanti hanno distrutto la scala di accesso al terrazzo.

È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per poterlo raggiungere. Nel frattempo un altro gruppo di militanti dell’organizzazione di estrema destra ha pacificamente occupato, e poi sgomberato, la terrazza del Campidoglio per protestare contro il blitz della Municipale e gli arresti dei 16 attivisti. CasaPound ha spiegato in una nota che «ad essere stati cacciati, senza che sia stata loro offerta nessuna sistemazione alternativa, sono una signora anziana, diabetica e con gravi problemi a deambulare, e una famiglia con un bambino disabile. Per lasciare le due piccole case in cui vivevano da oltre trenta anni, avevano chiesto al Campidoglio di trovare loro un’altra sistemazione, anche in un bungalow, purché la famiglia potesse stare insieme. Il Comune meno di un mese fa li aveva convinti a lasciare l’appartamento promettendo l’alloggio in un residence, poi risultata falsa, e le famiglie sono state costrette a rioccupare». Dodici degli arrestati sono stati rimessi in libertà ieri sera. CasaPound ha fatto sapere che «Di Stefano e altri tre militanti passeranno la notte in carcere».

Valeria Di Corrado