Salute mentale, sfratto al day hospital

Sfratto ai servizi di salute mentale al San Camillo Forlanini. Al primo piano del padiglione Morgagni arrivano i laboratori di genetica. Il reparto resta. Ma domani, ambulatori e day hospital del Dipartimento di salute mentale della Asl Roma 3, dovranno chiudere.

Stavolta si fa sul serio. Dopo falsi allarmi lo sfratto è esecutivo. E i malati del day hospital sono in fibrillazione: 1626 contatti e 230 cartelle cliniche aperte al day hospital, 1371 contatti e 136 cartelle per quello dedicato ai disturbi della personalità e 119 accessi all’ambulatorio, solo una parte dei numeri.

«Siamo di nuovo seriamente preoccupati per le sorti del Servizio Psichiatrico dell’ospedale San Camillo - lancia l’sos il presidente della Consulta per la salute mentale della Asl Roma 3, Eugenio Ricci -. La Direzione dell’Azienda Ospedaliera di questo Ospedale, vuole chiudere i locali adibiti a day-hospital psichiatrico ed ambulatoriali entro il 30 settembre per destinarli al Laboratorio di Genetica Medica dell’Università di Roma. Ora - conclude - con tutto il rispetto per tale disciplina, mi sembra l’ennesimo attacco alla salute mentale dove tutti sono sempre pronti a far la spesa».

In un comunicato la Direzione strategica dell'Azienda San Camillo «precisa che è stata avanzata una "legittima" richiesta di tornare in possesso entro il 30 settembre, di alcuni locali utilizzati senza nessun titolo, né assegnazione dal DSM. Tali spazi sono necessari all'ampliamento e alla riorganizzazione del reparto di genetica medica». In pratica, in assenza di un titolo autorizzativo dei locali come specificato nella lettera indirizzata all’Spdc i locali presso il padiglione Morgagni devono essere liberati perché destinati alle molteplici attività della Uoc Laboratorio di genetica medica, dell’Università di Roma La Sapienza. Una struttura di 2° livello dove si fa ricerca medica su malattie rare, microcitemia, midollo spinale. Oggi il Laboratorio, diretto dalla professoressa Paola Grammatico, già c’è, ma si allarga. Una rimodulazione degli spazi resa necessaria dalla sempre maggiore attività di ricerca svolta dalla genetica medica, «eccellenza» dell’azienda. Ma è importante anche l’attività del Servizio psichiatrico. Che è, tra l’altro, unico Spdc per gli immigrati di tutta Roma. «E oggi, con l’allarme terrorismo, è importante più che mai non lasciare gli stranieri fragili allo sbando» sottolinea Ricci. E dal primo febbraio scorso il servizio funziona anche come ambulatorio integrato di psicogeriatria e per la prevenzone psichiatrica familiare, con 400 interventi nel 2015, 250 nel 2016. E poi, tra gli altri servizi, quello di consulenza e follow-up per i pazienti in attesa di trapianto.

Il servizio psichiatrico chiede l’assegnazione dei locali. Ma c’è un’alternativa? «L'azienda San Camillo aggiunge infine - di voler lavorare per cercare un compromesso per la distribuzione degli spazi in maniera tale che, tutti i malati sia quelli che hanno le malattie rare, sia quelli psichiatrici abbiano ció che gli occorre».

Grazia Maria Coletti ; g.coletti@iltempo.it