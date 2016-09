Ponte Milvio, movida a rischio

Commercianti ed esercenti di Ponte Milvio in allarme: il crollo del palazzo alla Farnesina e la conseguente chiusura della strada rischiano di far perdere oltre 1 milione di euro al mese di volume d'affari. Una cifra importante che deriva dall'elevato numero delle attività in zona, pari a circa 150 di cui il 50% circa sono della somministrazione e ristorazione. Più nel dettaglio, almeno 30 di queste rischiano la chiusura definitiva, altre 50 potrebbero registrare perdite di fatturato molto rilevanti pari ad oltre il 50 per cento e le restanti 70 si stima avranno un effetto negativo tra il 10 e il 20 per cento di fatturato. I calcoli sono della Confesercenti Roma il cui presidente, Valter Giammaria, da giorni riceve lamentele degli esercenti riguardo la perdita della clientela: «Ci troviamo in un’area molto importante della città, piazza della movida romana, che in questi anni ha intercettato molti investimenti imprenditoriali. Ricordo che la nostra organizzazione ha proposto, unitamente ad altre associazioni partner di un progetto targato Unioncamere Lazio come zona da riqualificare e restaurare ulteriormente, rendendola la prima, reale, area smart della città di Roma».

Un progetto di restyling e di innovazione che dovrà passare per la partecipazione e la volontà degli operatori della zona riuniti in rete e che ora, secondo Giammaria, rischia, seriamente, di non vedere la luce. Quello che preoccupa di più i commercianti e gli esercenti della zona sono i tempi dell'intervento della pubblica amministrazione per ripristinare la viabilità della zona come è accaduto per il crollo del palazzo al Flaminio: per diversi mesi l'area è stata perimetrata e la circolazione ne ha risentito. Da qui l'appello della Confesercenti alla sindaca e al Presidente del Municipio ìperché si affrontino le questioni, senza il solito rimpallo delle responsabilità e delle competenze e si assuma l’obiettivo di ripristinare nel più breve tempo possibile la vivibilità e la transitabilità dell’area”. Intanto la crisi continua a mordere le imprese. L'indagine Federlazio presentata ieri conferma che non c'è la ripresa sperata e che anzi la percentuale degli imprenditori che non vedono via d'uscita è aumentata. I segnali positivi si ravvisano ad ogni modo nell'aumento di imprese che hanno effettuato investimenti pari al 37,8%. Si tratta di una percentuale in notevole crescita sia rispetto alla seconda parte del 2015 sia rispetto al primo semestre 2015. Diminuiscono, tuttavia, ordinativi e fatturati. Cosa chiedono le imprese? Al primo posto la creazione di nuovi prodotti, poi il taglio dei costi di gestione e il miglioramento della qualità del prodotto/servizio. Tra le principali problematiche lamentano invece l'insufficienza della domanda, il ritardo dei pagamenti dei privati e della pubblica amministrazione, la mancata concessione del credito bancario.

Damiana Verucci