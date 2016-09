Le strade della paura

Presa a calci, schiaffeggiata, tirata per i capelli e sbattuta sulla palina dell’autobus pieno di persone indifferenti. Giulia, 15 anni, è stata picchiata sotto gli sguardi dispiaciuti e impotenti dei tanti passeggeri con lei a bordo, "punita" da una coppia di nomadi per aver sventato un borseggio.

E’ successo lunedì alle 13,30, sul 451 di passaggio in via Palmiro Togliatti, all’altezza del Quarticciolo. Un pestaggio durato oltre cinque minuti, fino a quando la ragazzina non è riuscita a sottrarsi alle due furie e a chiamare la mamma in lacrime. A denunciare il fatto è il papà di Giulia, Nicola Franco, che dal giorno seguente all’aggressione ha iniziato una vera e propria caccia all’uomo per farsi giustizia. «Mia figlia stava tornando da scuola con l’autobus - racconta -. Era seduta, ma dal suo posto è riuscita a vedere un uomo e una donna, entrambi scuri di carnagione e sui 30 anni, impegnati a metter le mani nella borsa di un’altra ragazzina di spalle. A quel punto si è avvicinata, sussurrandole di fare attenzione, ma l’uomo, apparentemente un nomade, che era dietro di lei, ha sentito, lo ha detto alla complice e insieme si sono accaniti su Giulia. Prima insultandola pesantemente, poi iniziando a picchiare di brutto. In lacrime e dolorante, è scesa alla fermata successiva mentre i due ancora le gridavano minacce di ogni tipo. Ha chiamato la mamma, hanno fermato una volante della polizia e cosa si sono sentite rispondere? Che non potevano farci niente, dove avrebbero potuto cercarli? Sono arrabbiato, amareggiato, ma deciso ad andare in fondo a questa storia».

Dei due nomadi, naturalmente, si è persa ogni traccia. Ma l’uomo dal giorno seguente all’aggressione subita dalla figlia, quotidianamente alle 13,30 sale con Giulia su quello stesso autobus nella speranza che lei riconosca i due picchiatori. «Erano entrambi scuri, ma parlavano romanaccio - aggiunge il papà della 15enne -. Lui indossava una maglietta blu e un cappellino, aveva le unghie e i pantaloni sporchi. Lei capelli neri legati, una gonna lunga e una felpa grigia».

Altri ragazzini, che insieme a Giulia prendono il 451 per andare da scuola a casa, hanno raccontato che i nomadi sono soliti salire sullo stesso autobus per borseggiare i passeggeri accalcati o semplicemente per commettere angherie e atti di bullismo nei confronti dei più deboli. Eppure nessuno ha tentato di fermare il pestaggio brutale di una ragazzina indifesa.

Nessuno è intervenuto. Per paura, per semplice indifferenza. Quella che non ha bloccato Giulia, scattata senza pensarci per sventare il borseggio subito da una ragazza da lei mai vista prima. «Mia figlia mi ha detto che, mentre quei due la picchiavano, la gente la guardava dispiaciuta, vigliacchi tutti. E' stato questo a farle più male, ma lei lo rifarebbe - dice ancora Nicola Franco -. A questo siamo arrivati, pronti a girarci sempre dall'altra parte perché tanto non ci tocca da vicino. E invece non è così, perché oggi è toccato a mia figlia ma domani potrebbe essere il turno di qualcun altro. Ci stiamo arrendendo. Anche le forze dell'ordine, dando quelle risposte, lo lasciano intendere. Io però non ci sto e con i due che hanno picchiato Giulia prima o poi regolerò i conti. Fai da te si chiama. Ed io faccio».

Silvia Mancinelli