Autistico scomparso Una foto di Daniele riaccende la speranza

La speranza dei familiari di riabbracciare Daniele riparte da una fotografia. Dopo tante telefonate, l’avvistamento del giovane autistico, scomparso a Roma, è arrivata da una foto scattata dentro un mezzo di trasporto pubblico. E sembrerebbe proprio Daniele Potenzoni, perso di vista il 10 giugno 2015, mentre era in gita per partecipare all’udienza del mercoledì in Vaticano. I primi a dichiararsi convinti della staordinaria somiglianza sono i genitori. Il primo ad accorgersene Papà Franco. Appena l’ha vista sul computer della sua casa di Pantigliate, a Milano, pubblicata nella pagina Fb dedicata al figlio, ha chiamato la moglie: «Rita, corri a me sembra proprio lui». La foto è stata fatta nei primi di settembre in un tram semivuoto. Daniele sembra divertirsi mentre si dondola appeso ai corrimano in alto. Se è lui ancora non si sa. Ma confrontandole con le immagini che abbiamo visto in questi lunghi mesi di angoscia, mentre Roma si mobilitava a cercarlo, sembrerebbe proprio di sì. Lo sconosciuto, magrissimo e pelato, indossa un paio di jeans, una maglietta celeste a maniche corte e scarpe di colore chiaro. Ai genitori questa foto ha aperto il cuore. «Dopo un attento esame ci siamo convinti di sì, che potrebbe essere davvero lui - spiega il padre di Daniele - Anche se il volto non è perfettamente riconoscibile, infatti, la forma corrisponde, così come la corporatura, la mancanza di capelli e, soprattutto, due particolari: l’oggetto che porta al polso destro, un braccialetto simile a quello di ottone che gli regalò mia moglie, e lo strano gioco che sta facendo sotto gli occhi dei passeggeri. Mio figlio è così. Anche nel comportamento giocherellone».Ora la famiglia cerca l’autore della foto. Numerosi appelli in Rete, ma non si sa chi è l’autore dello scatto, pubblicato il 14 settembre sul gruppo Facebook «Welcome to favelas», e poi «girato» sulla pagina dedicata a Daniele. Alla foto era allegata la didascalia «Roma tram 8», ma è un errore perché quel tipo di finestrini c’è solo sui cosiddetti «Stanga»,sulle linee 5, 14 e 19, con partenza dal centro (Termini e piazza Risorgimento) e arrivo a Centocelle. Serve la collaborazione di passeggeri: chi ha visto Daniele, lo faccia sapere.

Eleonora Spadaro