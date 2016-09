Anche Tutino dà forfait alla Raggi E Grillo impone il silenzio stampa

Un’altra giornata da dimenticare, quella del sindaco Raggi. Proprio quando sembrava che, finalmente, a cento giorni dall’elezione e a 28 giorni dalle dimissioni dell’assessore al Bilancio, capo Gabinetto e vertici di Ama e Atac, fosse stata raggiunta la faticosa meta di completare il governo capitolino, si ricomincia daccapo. Il magistrato della Corte dei conti in pensione, ex capo Socer, Salvatore Tutino, proprio quiando sembrava avere la nomina in tasca, ha ringraziato e declinato. Un po’ come quando si disdice un impegno per una febbre improvvisa.

L’annuncio dell’assessore in pectore è arrivato in mattinata: «Non posso accettare accuse totalmente infondate e prive di ogni elemento di verità. Avevo dato la mia disponibilità consapevole delle difficoltà e dei rischi che l’impegno avrebbe comportato - ha spiegato il magistrato - ma pensavo a difficoltà legate all’impegnativo lavoro che mi sarei trovato ad affrontare come assessore al Bilancio della Capitale».

Alla base del «conflitto» le dichiarazioni di diversi esponenti del MoVimento, dalla Lombardi a Fico passando per la Taverna, contro il magistrato ritenuto parte della «casta». Un altro colpo messo a segno dal direttorio ombra, che getta la Raggi, e l’intera giunta di Roma Capitale, in un imbuto sempre più stretto. Al punto tale che è ancora Beppe Grillo a dover intervenire sul suo blog ordinando una vera e propria censura. Rivolto ai portavoce grillini lancia l’anatema su Twitter: «Niente interviste né dichiarazioni su Roma nei prossimi giorni, grazie di cuore». E già perché forse con il silenzio stampa imposto dall’alto la Raggi riuscirà finalmente a comporre la giunta di Roma Capitale, ovviamente nel segno della trasparenza e della partecipazione. «È una delle persone che stavamo analizzando - sminuisce la Raggi - ma il nome arriverà presto». Un mantra che il sindaco continua a ripetere da 27 giorni sena, peraltro, porre rimedio a una stortura incomprensibile. Dopo le dimissioni di Minenna il primo settembre, è arrivata la nomina l’8 settembre dell’ex procuratore generale regionale, sempre della Corte dei conti, Raffaele De Domincis, sollevato tuttavia - tramite facebook - quattro giorni dopo l’annuncio e un giorno dopo la firma della nomina. L’incarico non è mai stato revocato. Un’anomalia rilevata anche dai consiglieri dell’opposizione alla quale tuttavia non è stata data alcuna risposta.

Nell’attesa di trovare finalmente un assessore al Bilancio, che non sia «lampo» e dunque di far partire una città ormai paralizzata, il sindaco Raggi e il vice Daniele Frongia, hanno risposto in Commissione Istruzione e Sport al Senato sul ritiro della candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024. La revoca, ricordiamo, arriverà domani con il voto in Assemblea capitolina. Non aggiunge nulla di nuovo, il sindaco di Roma, su quanto già dichiarato nell’unica conferenza stampa indetta da tre mesi a questa parte. Di fatto l’unica notizia "nuova" è quella che dà il suo vice con delega allo Sport: «A Roma ci troviamo 162 impianti sportivi comunali. Abbiamo avviato le ricognizioni e un controllo degli impianti. I risultati sono piuttosto sconfortanti. Tutti hanno un elemento in comune: in regola con tutta la documentazione prevista della legge non ce n'è neanche uno. Zero su 162». Una realtà desolante, come lo stato delle casse capitoline. Per questo, la Raggi "osa" e batte cassa al governo Renzi. «Come è stato firmato il Patto per Milano non capisco perché non si possa fare anche il Patto per Roma. Immagino che se il Governo è interessato alla sua Capitale voglia continuare a finanziare la città con le risorse preventivate nell’eventualità delle Olimpiadi anche in caso di mancata accettazione della candidatura». Un po’ di confusione, insomma. Prima si dice «no» alle Olimpiadi e poi si chiede che gli stessi fondi vengano comunque elargiti, nonostante sia persino elementare pensare che gli investimenti per la realizzazione dei Giochi olimpici abbiano una destinazione ben precisa, difficilmente "stornabile".

Questo, forse, il nuovo assessore al Bilancio, semmai arriverà potrebbe chiarirlo meglio. Così come reperire liquidità per le casse comunali e investimenti per far ripartire l’economia della città. Il motore, senza benzina, non parte proprio. Averlo capito può essere già un passo da incoraggiare.

Susanna Novelli