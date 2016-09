Il Campidoglio non molla sul mercatino della Befana di piazza Navona e cerca l’alternativa al «no» categorico del I Municipio di fare un nuovo bando per consentire lo svolgimento della festa per questo Natale. Un’altra commissione commercio dedicata ieri appositamente al mercatino di piazza Navona ha ribadito la volontà del Comune di trovare una soluzione. Il problema, ora, è capire se c’è la possibilità di farlo realmente. «Stiamo continuando a vagliare le carte e a chiedere pareri - fa sapere il presidente della commissione Andrea Coia - di certo se si può fare si farà anche per tutelare gli operatori». Anche con il «no» del I Municipio che l’assessore al commercio Tatiana Campioni ha argomentato spiegando ai consiglieri che l’attuale dirigente del I Municipio non farà il nuovo bando perché «c’è stato un provvedimento disciplinare contro il dirigente dell’epoca», che non aveva rispettato il termine dei 90 giorni per la pubblicazione del bando. Sul tavolo resta l’ipotesi che il Comune, precisamente il Gabinetto del Sindaco, si sostituisca al Municipio per il principio del decentramento amministrativo ricordato anche dal consigliere di Forza Italia, Davide Bordoni. In pratica potrebbe essere il Campidoglio a fare il bando nonostante la mancanza dei 90 giorni. Resta però l’incognita legislativa. Perché nell’articolo 19 della delibera 35 del 2010 c’è scritto che è competente il Municipio per la stesura del bando di piazza Navona, bando che deve avere una durata minima di 10 anni. Il Comune, stante questo articolo, non potrebbe dunque scrivere un bando che abbia solo la durata di un anno, pena probabili ricorsi. Intanto gli operatori rilanciano l’idea di una gestione loro diretta della festa che avrebbe per quest’anno carattere solidale; ipotesi, tuttavia, che Coia giudica assai remota.

Damiana Verucci