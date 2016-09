Cosparge di benzina l’ex moglie e poi tenta di darle fuoco

Sfiorato l’ennesimo femminicidio in via Varrone, a Pomezia, dove un uomo di 47 anni, del posto, non rassegnato dalla fine della relazione, ha convinto la moglie dalla quale è separato da 3 mesi, ad uscire dal suo ufficio per incontrarlo in strada, per tentare di riallacciare il rapporto. Al culmine della discussione e alla ferma volontà della donna di non voler più sapere nulla di lui, l'uomo ha afferrato una tanica da 10 litri colma di benzina che aveva portato con sé e nascosto in una siepe, rovesciandone il contenuto addosso alla donna e sulle vetrate dell'ufficio al piano terra, minacciando di darle fuoco. La vittima, fortunatamente, aveva già allertato il «112» e i Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Pomezia, giunti sul posto dopo pochi minuti, hanno evitato il peggio. L'uomo, alla vista dei militari, ha tentato di nascondere la tanica, ma è stato ammanettato, allontanato dalla vittima e reso inoffensivo. La donna, 47 anni, è in stato di choc, ma non ha riportato lesioni. Il marito è in stato di arresto nel carcere di Velletri con l'accusa di tentato omicidio.

Redazione online