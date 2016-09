Cestinato il piano rifiuti di Marino

Il piano industriale di Ama è da rifare. Perché «ad oggi tutte le scadenze previste non sono state rispettate».

Paola Muraro cestina con un colpo solo il piano rifiuti messo a punto dalla ex Giunta guidata da Ignazio Marino, definendolo letteralmente «un giochetto», e annuncia l’arrivo «molto prima della fine dell’anno» di un nuovo piano da allegare alle modifiche (sostanziali) al contratto di servizio. Intervenendo ieri mattina in Commissione Ambiente, insieme al direttore generale Stefano Bina, l’assessore ha messo in chiaro da una parte la volontà di esercitare discontinuità rispetto al passato, dall’altra di attingere ai suoi predecessori in termini di progettazione.

«Il piano tuttora in vigore - ha spiegato Muraro - si basa su impianti che non hanno visto finora nemmeno la posa della prima pietra (riferimento all’ecodistretto di Rocca Cencia, ndr) e a flussi di rifiuti non corrispondenti a quelli previsti allo stato attuale».

In attesa del piano industriale - e di un amministratore unico che «arriverà entro la settimana» - Ama è sostanzialmente ferma. Tanto che Muraro ha perfino redarguito pubblicamente il capo del Personale, Saverio Lopes, per aver proceduto a una selezione interna del tutto legittima e regolare, ma a suo dire «basata su numeri e procedure ancora non aggiornate». Insomma, la Giunta Raggi ha la sua idea di gestione, ma per legge l’azienda capitolina deve far riferimento a quella votata dalla maggioranza che sosteneva Marino.

Questa "idea" l’ha schematizzata proprio Bina, suddividendo il piano in quattro punti. Il primo riguarda il «miglioramento della differenziata», su cui è stato ottenuto il contributo esterno di Roberto Cavallo (quale sia il costo di questa "consulenza" sarà oggetto di una interrogazione del consigliere Fdi, Andrea De Priamo):

«Ogni zona di Roma è differente e dovremo adeguarvi le risorse umane a disposizione, perché non possiamo assumere nessuno».

Il secondo punto, in parte dolente, riguarda le isole ecologiche. Ce ne sarebbero 32 nel piano Marino-Tronca ereditato da Muraro, ma solo per 7 di queste i municipi hanno dato il via libera, dunque all’appello mancano ancora 12 parlamentini, che ora il presidente della Commissione, Daniele Diaco, dovrà convocare al più presto.

Al punto 3, il destino degli impianti di Ponte Manome, Salario e Rocca Cencia: a margine della commissione, Muraro ha rivelato che il tmb di Salario verrà riconvertito per ospitare il recupero degli ingombranti, mentre la lavorazione del tmb di Rocca Cencia si abbasserà, spedendo così altre 700-800 tonnellate totali al giorno di tal quale all’estero (in Germania).

L’ultimo obiettivo è, appunto, il nuovo piano industriale, senza il quale al momento non si può andare oltre l’ordinaria amministrazione.

Vincenzo Bisbiglia