Razzia di slot nella sala giochi sequestrata

Costerà due anni di carcere a uno dei tre imputati il furto di 12 macchinette ai danni del big delle sale slot Mauro Carfagna. Roberto Guarnera, 59enne romano, è stato l’unico a essere condannato dal giudice al termine dell’udienza per furto. Gli altri due imputati sono stati assolti perché il fatto non costituisce reato.

Il romano quasi 60enne il 2 agosto scorso era stato condotto a Piazzale Clodio in rito direttissimo con l'accusa di aver rubato 12 slot machine del valore di 48mila euro, più i 12mila euro in contanti in esse contenuti.

Il reato si era consumato in via Guglielmo degli Ubertini, in zona Prenestina, dove i Carabinieri della compagnia Torpignattara avevano rinvenuto segni di effrazione sulle saracinesche della New Slot Room, la sala giochi sguarnita presa di mira da Guarnera.

Il locale infatti «era chiuso dal 29 luglio 2016 poiché il proprietario Mauro Carfagna - si legge nel verbale d’arresto - era in arresto in relazione a una nota indagine condotta dalla Squadra Mobile di Roma per reati di corruzione e divulgazione del segreto d’ufficio».

Mentre Carfagna era lontano dalla sua proprietà il condannato aveva caricato su un camion le 12 slot machine che erano dotate però di un rilevatore Gps.

Dopo che il camion si era allontanato dalla zona del furto infatti la segnalazione del rilevatore di posizione aveva messo in allerta prima la "Bet and Slot", la società di San Cesareo proprietaria delle macchinette, e in seguito i Carabinieri, avvisati dall’azienda romana.

L’autocarro Iveco sul quale era stata caricata la merce sottratta alla sala slot era stato fermato nei pressi del palazzo della Regione Lazio sulla Colombo alle 15.30 del 2 agosto. Dopo i rilievi i Carabinieri della compagnia San Paolo avevano condotto Guarnera in caserma.

L’inchiesta che ora vede in carcere per custodia cautelare Mauro Carfagna accusa il detenuto di corruzione di un funzionario di polizia: Antonio Franco, anch’egli agli arresti. Secondo i pm Palazzi e Prestipino, questi avrebbe coperto le attività illecite di Carfagna, legate a quelle del clan Spada, uno dei cui membri gestirebbe un bar in una sala giochi del titolare della "New Slot Room".

Enrico Lupino