L’ironia dei turisti: «È il prezzo della Verità»

Pagare o non pagare? Questo è il problema - molto poco shakespeariano - che ieri ha bloccato gruppetto di turisti giapponesi proprio all’entrata della Bocca della Verità, il più famoso tombino del mondo che leggenda vuole "spietato" con gli arti dei bugiardi che osino sfidare il suo guidizio.

Nessuno di loro sembra davvero convinto di varcare la soglia del pronao della chiesa di santa Maria in Cosmedin, finché il più anziano della comitiva, rompe gli indugi: qualche passo verso la cassa, una mano in tasca a cercare i due euro necessari per il biglietto, uno sguardo fugace al cassiere.

Poi, all’improvviso, eccolo che torna sui suoi passi e riprende il suo posto nel gruppo, che intanto discute ancora sul da farsi. Finalmente, dopo circa cinque minuti di animato "conclave", arriva la decisione definitiva: non si paga e si va da un’altra parte.

Un dubbio amletico che non ha afflitto solo gli indecisi giapponesi, ma che da qualche ieri ha tormentato i tanti turisti che avevano deciso di consultare l’oracolo della Bocca della Verità.

Non è stato dunque tanto il timore di mettere alla prova la propria sincerità di fronte al partner, rischiando di passare per fedifraghi e di "perdere una mano", a rendere così indecisi i visitatori. Piuttosto la richiesta di due euro sonanti, prima di infilare la propria mano nell’antico mascherone e potre scattare una foto ricordo. Fino a pochi giorni fa sarebbe bastata un’offerta libera, ma il rettore della chiesa di Santa Maria in Cosmedin ha deciso che l’obolo è obbligatorio. L’obiettivo sarebbe duplice: tutelare il monumento e contribuire, come si legge sul ticket stesso, «alle spese associative di manutenzione, pulizia e decoro» dello stesso.

Ai visitatori, però, è sembrata piuttosto un’operazione "spennaturisti". Così, alcuni hanno scelto di rubare qualche scatto dall’esterno attraverso le sbarre dei cancelli, altri si sono messi ordinatamente in fila commentando ironicamente: «È il prezzo della verità». «Noi veniamo qui spesso, ormai da molti anni - raccontano Pietro e Vittorio - e questa trovata di far pagare un ticket non ci entusiasma affatti. Tra l’altro potrebbe essere perfino economicamente svantaggiosa perché quando l’offerta era libera, noi, ad esempio, abbiamo spesso lasciato oboli più corposi dei due euro richiesti». I due ragazzi decidono comunque di entrare, ma dai loro volti si capisce che «la magia dell’oracolo si è in qualche modo spezzata e non solo per noi. Prima del ticket la fila era molto più lunga». Il tempo di mettersi in posa ed ecco che decine di flash provenienti dall’esterno inondano Pietro prima e Vittorio poi. Perfino i turisti si sono fatti furbi e davanti all’obbligo dei «due euro» hanno preferito rubare qualche scatto dall’esterno infilando le mani tra le sbarre dei cancelli che chiudono l’ingresso al monumento. Ma del resto è meglio accontentarsi della verità di un altro che pagare per mettere alla prova la propria onestà. Ovviamente c’è anche chi, e sono molti, decide di pagare senza problema. Come Sean, giovane statunitense al quale il pagamento del ticket sembra una cosa «assolutamente normale, anzi giusta» o chi come Josè e Maria Dolores, dopo aver sborsato i due euro, si godono con molta calma il momento, neanche fossero Gregory Peck e Audrey Hepburn in Vacanze Romane. Perché «se paghi è giusto prenderti tutto il tempo che ti serve e scattare tutte le foto che vuoi» nonostante un cartello affisso a pochi metri dal mascherone ricordi ai visitatori che è consentito scattare una sola foto ciascuno. Intanto, appena fuori dall’ingresso, un anziano romano commenta divertito la novità: «du’ euro? ma che mo’ hanno messo l’Iva pure sulla verità?».

Alessio Buzzelli