Vertice assessore-sindacati

«Lo sciopero del trasporto pubblico previsto per il 27 settembre a Roma è stato rinviato». L’annuncio l’ha dato nel tardo pomeriggio di ieri l’assessore alla Città in Movimento Linda Meleo, che in una nota agli organi stampa ha scritto: «Oggi ho incontrato i sindacati che lo avevano proclamato, Fit-Cisl e Uiltrasporti. Mi hanno illustrato numerose criticità e una forte preoccupazione per il futuro di Atac e di tutte le lavoratrici e i lavoratori - ha spiegato - Ho ribadito loro che Roma Capitale vuole mantenere Atac pubblica e trovare risorse per rilanciarla. Per noi è importante anche la costituzione di tavoli di confronto tra sindacati e nuovo management Atac al fine di affrontare tutte le criticità. Per questo abbiamo deciso di condividere un percorso di collaborazione con i sindacati per rilanciare l’azienda e offrire alla città un servizio affidabile e di qualità». L’incontro è stato confermato dalle sigle, che hanno comunicato: «L’Assessore ha rimarcato che obiettivo dell’Amministrazione è mantenere ATAC S.p.A. pubblica e si è impegnata alla ricerca di risorse economiche».

Redazione online