Pestaggio in metrò. Gravissimo un 37enne

È stato necessario un trasferimento d’urgenza in neurochirurgia per il 37enne pestato ieri da due teppisti in un vagone della metro B, alla fermata bologna, ai quali aveva chiesto di smettere di fumare.

Secondo quanto si apprende dal policlinico Umberto, l’uomo è stato sottoposto ad un delicato intervento per la ricostruzione del cranio fratturato in seguito alle percosse. I medici si dicono moderatamente ottimisti. Gli aggressori, provenienti da Caserta, sono stati arrestati dalla polizia. Hanno 24 e 26 anni, e hanno precedenti di polizia. Sono considerati responsabili anche del tentato omicidio della madre, intervenuta in difesa del figlio. La donna ha riportato alcune contusioni. La verità sull’accaduto potrebbe venire fuori dalle telecamere messe a disposizione dall’azienda dei trasporti capitolini. Quest’ultimo episodio di cieca violenza fa rialzare l’allarme sulla sicurezza in città. Nnon possono far tornare alla mente fatti di cronaca che hanno sconvolto la Capitale, a cominciare dalla tragica morte di Vanessa Russo, uccisa da un’ombrellata in un occhio. La ragazza romana venne uccisa il 26 aprile del 2007 da Doina Matei, una ragazza romena che la colpì al culmine di una lite per futili motivi. Proprio di recente si è tornato a parlare della vicenda dopo che Matei aveva pubblicato sul suo profilo Facebook alcuni scatti di lei in bikini e sorridente al mare. A nove anni dall’omicidio Doina ha cominciato a usufruire del regime di semilibertà. Dopo lo scandalo destato dalle foto le furono inzialemnte tolti i permessi premio. Poi il tribunale di sorveglianza di Venezia, dove la ragazza si trova in carcere, le ha nuovamente concesso la semilibertà vietandole però l’uso dei social network. Due anni fa, inoltre, nel 2014, la notte di San Valentino l’indiano Joseph White Klifford, clochard di 58 anni che viveva in una roulotte donatagli dalla comunità di Sant’Egidio e parcheggiata in via Garibaldi, uccide Carlo Macro, di 33 anni, colpendolo con un cacciavite al petto. Motivo del gesto? L’indiano sarebbe stato infastidito dal volume troppo alto dell’autoradio di Macro. Un altro omicidio efferato, nato anche questo dal degrado imperante in città, è quello del 30 ottobre 2007, quando Giovanna Reggiani, 47 anni, moglie di un alto ufficiale della Marina, viene uccisa dopo essere stata violentata e massacrata da un romeno di 24 anni nei pressi della stazione ferroviaria di Tor di Quinto.

Fra. Mar.