La Muraro promette: via la Tari per i rifiuti speciali

Da oggi gli imprenditori romani cominciano a lavorare per loro stessi. Fino a ieri e per i 262 giorni precedenti lo hanno fatto per pagare il fisco. Ieri in Cna di Roma si è festeggiato il Tax Free Day, un appuntamento che si ripete da circa sei anni per sottolineare quante tasse gravano sui redditi di chi ha un’impresa. Così tante da far precipitare Roma nella classifica delle città dove si pagano più tasse, terzultima dopo Reggio Calabria e Bologna. A conti fatti all’imprenditore restano 103 giorni di guadagni netti e oltre il danno la beffa: quest’anno sarebbero stati 110 se il Campidoglio avesse applicato il regolamento sui rifiuti. Un bluff al quale l’assessore all’Ambiente, Paola Muraro, intende porre rimedio: «Non è giusto – ha detto ieri – non appena sarà nominato il nuovo assessore al bilancio gli sottoporrò la questione perché un imprenditore, così come un cittadino, deve pagare le tasse in proporzione ai servizi resi. Infatti stiamo lavorando per cambiare il contratto di servizio». Intanto però Muraro chiede agli imprenditori di «avere pazienza». Con il presidente e il direttore della Cna l’assessore ha, invece, un atteggiamento conciliante. Ripete che la volontà è «collaborare e trovare una soluzione» perché è realtà che nei confronti soprattutto degli imprenditori che producono rifiuti speciali, non è stata applicata la legge che li esonera dal pagamento della Tari. Un tesoretto per il Campidoglio, calcolato in circa 30 milioni di euro, che andrebbero immediatamente a mancare nelle casse capitoline. Da qui una soluzione che potrebbe trovare tutti d'accordo: esonerare dalla tassa chi produce «esclusivamente» rifiuti speciali e applicare degli sconti a chi, invece, questi rifiuti li produce in modo prevalente ma non esclusivo. Per un’impresa sarebbe già tanto. Il calcolo di quanto le tasse oggi gravino sulle spalle degli imprenditori è presto fatto dalla Cna prendendo l’esempio di un’attività tipo: ditta individuale che utilizza un laboratorio artigiano di 350 mq e un negozio per la vendita di 175 mq. Tolti costi per macchinari, stipendi per 4 operai e un dipendente e altre spese, il reddito del titolare della ditta, prima delle imposte deducibili, è di 50mila euro. Dopo, il conto precipita a 15.116: il 71,6% finisce al fisco.

Damiana Verucci