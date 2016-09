Canili comunali, «le carte del bando all’Anac»

Il Dipartimento Tutela Ambientale ha trasmesso all’Anac gli atti di gara per l’affidamento del servizio di gestione dei canili comunali e delle attività volte al contenimento del randagismo.

Il Dipartimento aveva, infatti, definito una gara ad evidenza pubblica, al fine di ripristinare i principi di efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità sanciti dall’articolo 27 del d. lgs. 163/2006. Un percorso duro e difficile voluto e promosso dalla amministrazione prefettizia guidata da Tronca e più volte ostacolato dalle veementi protesta delle associazioni e cooperative che da anni avevano il monopolio della gestione dei canili comuhnali, a cominciare dall’Avccp e dalla impronta Onlus. «Dopo un lungo ed articolato lavoro di istruttoria, il 18 aprile 2016 è stata finalmente pubblicata la gara europea. La Direzione Appalti di Roma Capitale ha validato l’impianto complessivo del contenuto degli atti della gara in questione e ha proceduto a nominare la Commissione di Gara, che il 13 settembre ha terminato i lavori di verifica delle due offerte pervenute, sottolineando che, ad oggi, non risulta pervenuto nessun ricorso avverso la procedura di gara sia in termini di legittimità che di merito». Così in una nota pubblicata su Facebook, l’assessore capitolino all’Ambiente Paola Muraro, titolare del dipartimento competente. «Nelle ultime settimane, il Dipartimento - prosegue il "post" dell’assessore - è stato bersagliato da soggetti ed associazioni di volontariato che lamentano, senza però mai averle formalizzate, violazioni di norme nella stesura degli atti di gara. Sono quindi stati trasmessi all’Anac gli atti di gara adottati: determinazione dirigenziale di indizione gara ed impegno spesa; bando di gara; disciplinare di gara; capitolato speciale; computo metrico + quadro economico; relazione tecnica illustrativa; schema di contratto. Continuiamo al lavorare, al servizi dei cittadini di Roma Capitale, all’insegna di trasparenza e legalità». Un tema, quello dei canili comunali, su cui l’autority guidata da Cantone, si è già espressa confermando lo spreco pubblico andato in scena per anni.

Fra. Mar.