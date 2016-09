Aeroporti, ecco le gare nel mirino

Dagli alloggi interni all’aeroporto dell’Urbe fino alla realizzazione della recinzione dello scalo di Aquino. La cricca degli aeroporti si sarebbe aggiudicata «fraudolentemente» numerosi bandi di gara.

E lo avrebbe fatto, secondo il sostituto procuratore Mario Palazzi, grazie alla compiacenza di Sergio Legnante, ex direttore dell’aeroporto di Ciampino (competente anche per gli aeroporti di Roma Urbe, Aquino, Viterbo e Rieti), dell’ingegnere dell’Enac Alfonso Mele, dell’imprenditore Massimiliano Mantovano e di alcuni collaboratori tra cui Adriano Revelant e Luigi Guerrini. Nel 2011, ad esempio, la società Fama srl si sarebbe aggiudicata una gara d’appalto di oltre 65 mila euro, per la «ristrutturazione dell’immobile sito in via Salaria n.875 adibito ad alloggi di servizio all’interno dell’aeroporto dell’Urbe».

Nulla di strano se non fosse che l’azienda sarebbe riconducibile a Mantovano, proprio come le altre due società che avevano partecipato al bando: la Resine Industriali e la Edil Moter Srl. Inoltre secondo gli inquirenti sarebbe stato redatto un «certificato di buona esecuzione dei lavori riportante fraudolentemente le voci relative a lavori mai eseguiti e all’impiego di materiali e strutture edili mai utilizzate». Come se non bastasse i lavori sarebbero stati successivamente appaltati a un’altra azienda che avrebbe guadagnato solo 4500 euro. Sempre in relazione all’aeroporto dell’Urbe, la cricca si sarebbe aggiudicata ben 322mila euro per la «costruzione della centrale idrica antincendi e sotto servizi pista di volo». E lo avrebbe fatto: «con mezzi fraudolenti - scrive il sostituto procuratore Palazzi - consistenti nel dissimulare la riconducibilità delle diverse società partecipanti a un unico centro di interessi riferibile al Mantovano».

Con lo stesso sistema gli indagati avrebbero messo le mani su 141mila euro collegati a un appalto per il «completamento dell'impianto anti intrusione» dell’Urbe, su 891mila euro relativi alla «costruzione della recinzione aeroportuale» (lavori affidati in subappalto spendendo 71 mila euro) e sulla «realizzazione di un nuovo cancello scorrevole» (bando da oltre 15 mila euro subappaltato a sole 500 euro). E poi c’è la «realizzazione della recinzione presso l’aeroporto di Aquino (Frosinone ndr)». La cricca avrebbe preteso «il pagamento di 4.282 euro, quando il lavoro era stato commissionato di fatto alla società Hsd srl a un prezzo di 1200 euro». Ancora: «realizzazione - recitano gli atti - di viabilità interna a servizio dell’area distribuzione carburanti di pertinenza del settore nord». Si tratta di un appalto da 866 mila euro subappaltato a circa 705 mila euro. Dulcis in fundo la «realizzazione nuovi hangars». Un lavoro costato all’Enac 436 mila euro e collegato anche «al piazzale per l’insediamento di nuovi hangar comprese infrastrutture».

Vincenzo Imperitura Andrea Ossino